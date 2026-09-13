Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15.3" с чипом M4 - идеальный выбор для профессионалов, которым важны максимальная мобильность и длительная автономная работа без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга, редактирования фото и видео в Final Cut Pro, а также для разработки в Xcode. Увеличенный экран делает его особенно удобным для работы с визуальным контентом и параллельным запуском нескольких приложений.
Процессор, видеокарта и производительность
Мощный 10-ядерный процессор Apple M4 обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в профессиональных приложениях. Интегрированный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото, монтажом 4K-видео и работой в графических редакторах. Благодаря оптимизации macOS и нативных приложений, система моментально реагирует на любые действия и поддерживает плавную работу даже при десятках открытых вкладок в браузере.
Экран и комфорт работы
15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3, что делает его отличным выбором для работы с визуальным контентом. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение для максимального комфорта глаз при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель объемом 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус в элегантном цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.15 см и весе около 1.5 кг. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу без снижения производительности в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при веб-серфинге или до 15 часов при просмотре видео, что позволяет работать весь день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука создает насыщенное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу максимально комфортной.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что модель не предназначена для серьезных игр, а отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции. Цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Однако эти особенности компенсируются превосходной автономностью, полностью бесшумной работой и высокой производительностью в большинстве задач.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15.3" с чипом M4 - идеальный выбор для профессионалов, которым важны максимальная мобильность и длительная автономная работа без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга, редактирования фото и видео в Final Cut Pro, а также для разработки в Xcode. Увеличенный экран делает его особенно удобным для работы с визуальным контентом и параллельным запуском нескольких приложений.
Процессор, видеокарта и производительность
Мощный 10-ядерный процессор Apple M4 обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в профессиональных приложениях. Интегрированный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото, монтажом 4K-видео и работой в графических редакторах. Благодаря оптимизации macOS и нативных приложений, система моментально реагирует на любые действия и поддерживает плавную работу даже при десятках открытых вкладок в браузере.
Экран и комфорт работы
15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3, что делает его отличным выбором для работы с визуальным контентом. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение для максимального комфорта глаз при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель объемом 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус в элегантном цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.15 см и весе около 1.5 кг. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу без снижения производительности в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при веб-серфинге или до 15 часов при просмотре видео, что позволяет работать весь день без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука создает насыщенное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу максимально комфортной.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что модель не предназначена для серьезных игр, а отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции. Цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Однако эти особенности компенсируются превосходной автономностью, полностью бесшумной работой и высокой производительностью в большинстве задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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