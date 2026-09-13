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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713439
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15.3" с чипом M4 - идеальный выбор для профессионалов, которым важны максимальная мобильность и длительная автономная работа без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга, редактирования фото и видео в Final Cut Pro, а также для разработки в Xcode. Увеличенный экран делает его особенно удобным для работы с визуальным контентом и параллельным запуском нескольких приложений.

Процессор, видеокарта и производительность

Мощный 10-ядерный процессор Apple M4 обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в профессиональных приложениях. Интегрированный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото, монтажом 4K-видео и работой в графических редакторах. Благодаря оптимизации macOS и нативных приложений, система моментально реагирует на любые действия и поддерживает плавную работу даже при десятках открытых вкладок в браузере.

Экран и комфорт работы

15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3, что делает его отличным выбором для работы с визуальным контентом. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение для максимального комфорта глаз при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель объемом 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в элегантном цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.15 см и весе около 1.5 кг. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу без снижения производительности в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при веб-серфинге или до 15 часов при просмотре видео, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука создает насыщенное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу максимально комфортной.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что модель не предназначена для серьезных игр, а отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции. Цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Однако эти особенности компенсируются превосходной автономностью, полностью бесшумной работой и высокой производительностью в большинстве задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15.3" с чипом M4 - идеальный выбор для профессионалов, которым важны максимальная мобильность и длительная автономная работа без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга, редактирования фото и видео в Final Cut Pro, а также для разработки в Xcode. Увеличенный экран делает его особенно удобным для работы с визуальным контентом и параллельным запуском нескольких приложений.

Процессор, видеокарта и производительность

Мощный 10-ядерный процессор Apple M4 обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в профессиональных приложениях. Интегрированный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото, монтажом 4K-видео и работой в графических редакторах. Благодаря оптимизации macOS и нативных приложений, система моментально реагирует на любые действия и поддерживает плавную работу даже при десятках открытых вкладок в браузере.

Экран и комфорт работы

15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3, что делает его отличным выбором для работы с визуальным контентом. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение для максимального комфорта глаз при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в режиме многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель объемом 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в элегантном цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.15 см и весе около 1.5 кг. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу без снижения производительности в большинстве сценариев использования. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при веб-серфинге или до 15 часов при просмотре видео, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука создает насыщенное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу максимально комфортной.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что модель не предназначена для серьезных игр, а отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции. Цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Однако эти особенности компенсируются превосходной автономностью, полностью бесшумной работой и высокой производительностью в большинстве задач.

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1M3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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