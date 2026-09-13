Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15" с процессором M3 - универсальный ультрабук премиум-класса для профессионалов, которым важны большой экран и энергоэффективность. Идеально подходит для работы с документами, веб-разработки, графического дизайна и обработки фото. Мощности чипа M3 достаточно для комфортной работы с видеомонтажом в Final Cut Pro и Adobe Premiere, а также для разработки приложений в Xcode.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M3 обеспечивает впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, превосходя многие ноутбуки на Intel Core i7. Встроенный 10-ядерный графический процессор справляется с профессиональными приложениями для дизайна и монтажа, поддерживает работу с внешними мониторами высокого разрешения и даже позволяет играть в нетребовательные игры из Apple Arcade.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880?1864 отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под освещение, что особенно важно при длительной работе с текстом и графикой. Экран обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу, необходимую дизайнерам и фотографам.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти с высокой пропускной способностью позволяют держать открытыми множество приложений без потери производительности. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти нет, встроенной конфигурации достаточно для большинства профессиональных задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом 1.51 кг сочетает премиальные материалы с практичностью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M3 и емкой батарее ноутбук способен проработать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с браузером и офисными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой внешних дисплеев и быстрой зарядки, разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука, Touch ID в кнопке питания и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда после покупки - важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию памяти и накопителя. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или альтернативное ПО. При активной работе с внешними мониторами может потребоваться адаптер или док-станция из-за ограниченного количества портов. Модель оптимальна для тех, кто ценит автономность, тишину работы и качество экрана, готов работать в экосистеме macOS и не планирует запускать требовательные игры для Windows.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15" с процессором M3 - универсальный ультрабук премиум-класса для профессионалов, которым важны большой экран и энергоэффективность. Идеально подходит для работы с документами, веб-разработки, графического дизайна и обработки фото. Мощности чипа M3 достаточно для комфортной работы с видеомонтажом в Final Cut Pro и Adobe Premiere, а также для разработки приложений в Xcode.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M3 обеспечивает впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, превосходя многие ноутбуки на Intel Core i7. Встроенный 10-ядерный графический процессор справляется с профессиональными приложениями для дизайна и монтажа, поддерживает работу с внешними мониторами высокого разрешения и даже позволяет играть в нетребовательные игры из Apple Arcade.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880?1864 отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под освещение, что особенно важно при длительной работе с текстом и графикой. Экран обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу, необходимую дизайнерам и фотографам.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти с высокой пропускной способностью позволяют держать открытыми множество приложений без потери производительности. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти нет, встроенной конфигурации достаточно для большинства профессиональных задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом 1.51 кг сочетает премиальные материалы с практичностью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M3 и емкой батарее ноутбук способен проработать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с браузером и офисными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой внешних дисплеев и быстрой зарядки, разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука, Touch ID в кнопке питания и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда после покупки - важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию памяти и накопителя. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или альтернативное ПО. При активной работе с внешними мониторами может потребоваться адаптер или док-станция из-за ограниченного количества портов. Модель оптимальна для тех, кто ценит автономность, тишину работы и качество экрана, готов работать в экосистеме macOS и не планирует запускать требовательные игры для Windows.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)