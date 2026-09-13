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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713435
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15" с процессором M3 - универсальный ультрабук премиум-класса для профессионалов, которым важны большой экран и энергоэффективность. Идеально подходит для работы с документами, веб-разработки, графического дизайна и обработки фото. Мощности чипа M3 достаточно для комфортной работы с видеомонтажом в Final Cut Pro и Adobe Premiere, а также для разработки приложений в Xcode.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M3 обеспечивает впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, превосходя многие ноутбуки на Intel Core i7. Встроенный 10-ядерный графический процессор справляется с профессиональными приложениями для дизайна и монтажа, поддерживает работу с внешними мониторами высокого разрешения и даже позволяет играть в нетребовательные игры из Apple Arcade.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880?1864 отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под освещение, что особенно важно при длительной работе с текстом и графикой. Экран обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу, необходимую дизайнерам и фотографам.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти с высокой пропускной способностью позволяют держать открытыми множество приложений без потери производительности. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти нет, встроенной конфигурации достаточно для большинства профессиональных задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом 1.51 кг сочетает премиальные материалы с практичностью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M3 и емкой батарее ноутбук способен проработать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с браузером и офисными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой внешних дисплеев и быстрой зарядки, разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука, Touch ID в кнопке питания и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда после покупки - важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию памяти и накопителя. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или альтернативное ПО. При активной работе с внешними мониторами может потребоваться адаптер или док-станция из-за ограниченного количества портов. Модель оптимальна для тех, кто ценит автономность, тишину работы и качество экрана, готов работать в экосистеме macOS и не планирует запускать требовательные игры для Windows.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15" с процессором M3 - универсальный ультрабук премиум-класса для профессионалов, которым важны большой экран и энергоэффективность. Идеально подходит для работы с документами, веб-разработки, графического дизайна и обработки фото. Мощности чипа M3 достаточно для комфортной работы с видеомонтажом в Final Cut Pro и Adobe Premiere, а также для разработки приложений в Xcode.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M3 обеспечивает впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, превосходя многие ноутбуки на Intel Core i7. Встроенный 10-ядерный графический процессор справляется с профессиональными приложениями для дизайна и монтажа, поддерживает работу с внешними мониторами высокого разрешения и даже позволяет играть в нетребовательные игры из Apple Arcade.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2880?1864 отличается высокой яркостью до 500 нит и расширенным цветовым охватом P3. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под освещение, что особенно важно при длительной работе с текстом и графикой. Экран обеспечивает четкое изображение и натуральную цветопередачу, необходимую дизайнерам и фотографам.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти с высокой пропускной способностью позволяют держать открытыми множество приложений без потери производительности. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти нет, встроенной конфигурации достаточно для большинства профессиональных задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом 1.51 кг сочетает премиальные материалы с практичностью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M3 и емкой батарее ноутбук способен проработать до 18 часов при просмотре видео и до 12 часов при активной работе с браузером и офисными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой внешних дисплеев и быстрой зарядки, разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука, Touch ID в кнопке питания и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда после покупки - важно сразу выбрать оптимальную конфигурацию памяти и накопителя. Для работы с Windows-приложениями потребуется использовать виртуальные машины или альтернативное ПО. При активной работе с внешними мониторами может потребоваться адаптер или док-станция из-за ограниченного количества портов. Модель оптимальна для тех, кто ценит автономность, тишину работы и качество экрана, готов работать в экосистеме macOS и не планирует запускать требовательные игры для Windows.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MW1K3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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