Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS silver (MW1G3LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS silver (MW1G3LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15.3" с чипом M4 - универсальный ультрабук премиум-класса для мобильных профессионалов, студентов и творческих специалистов. Благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon и увеличенному экрану, ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также комфортного потребления контента. Его конфигурация с 16 ГБ памяти обеспечивает отличную многозадачность без компромиссов в производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M4 в сочетании с интегрированным 10-ядерным графическим процессором демонстрирует впечатляющую производительность в повседневных задачах. Чип уверенно справляется с профессиональными приложениями для дизайна и редактирования видео, поддерживает работу с несколькими мониторами и обеспечивает плавную работу в Final Cut Pro или Adobe Creative Suite. Встроенный нейропроцессор ускоряет задачи машинного обучения и обработку фото с применением ИИ.
Экран и комфорт работы
15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и изображений. Матрица охватывает широкий цветовой охват P3, поддерживает технологию True Tone для естественной цветопередачи при любом освещении и обладает высокой яркостью до 500 нит. Благодаря отличной калибровке и качественному антибликовому покрытию экран идеально подходит для работы с графикой и длительного чтения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы даже при большом количестве открытых приложений и вкладок браузера. SSD-накопитель на 256 ГБ с высокой скоростью чтения и записи гарантирует мгновенный запуск системы и программ. Хотя возможности физического расширения памяти и хранилища отсутствуют, это компенсируется эффективностью unified memory и поддержкой внешних накопителей через Thunderbolt.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при весе около 1.5 кг делает ноутбук исключительно портативным. Пассивная система охлаждения без вентиляторов обеспечивает абсолютно бесшумную работу даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, MacBook Air способен работать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при активной работе с интернетом или просмотре видео.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом MagSafe 3 для магнитной зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественная четырехдинамическая аудиосистема и три микрофона студийного качества обеспечивают отличное качество видеозвонков. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие возможности дальнейшего апгрейда и относительно скромный объем встроенного накопителя, который может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде обработки RAW фото или монтажа 4K видео лучше рассмотреть версию с большим объемом SSD. Также важно помнить о необходимости использования переходников для подключения устройств с USB-A или HDMI, если вы активно работаете с периферией старого формата.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air 15.3" с чипом M4 - универсальный ультрабук премиум-класса для мобильных профессионалов, студентов и творческих специалистов. Благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon и увеличенному экрану, ноутбук отлично подходит для работы с документами, презентациями, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также комфортного потребления контента. Его конфигурация с 16 ГБ памяти обеспечивает отличную многозадачность без компромиссов в производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M4 в сочетании с интегрированным 10-ядерным графическим процессором демонстрирует впечатляющую производительность в повседневных задачах. Чип уверенно справляется с профессиональными приложениями для дизайна и редактирования видео, поддерживает работу с несколькими мониторами и обеспечивает плавную работу в Final Cut Pro или Adobe Creative Suite. Встроенный нейропроцессор ускоряет задачи машинного обучения и обработку фото с применением ИИ.
Экран и комфорт работы
15.3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и изображений. Матрица охватывает широкий цветовой охват P3, поддерживает технологию True Tone для естественной цветопередачи при любом освещении и обладает высокой яркостью до 500 нит. Благодаря отличной калибровке и качественному антибликовому покрытию экран идеально подходит для работы с графикой и длительного чтения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы даже при большом количестве открытых приложений и вкладок браузера. SSD-накопитель на 256 ГБ с высокой скоростью чтения и записи гарантирует мгновенный запуск системы и программ. Хотя возможности физического расширения памяти и хранилища отсутствуют, это компенсируется эффективностью unified memory и поддержкой внешних накопителей через Thunderbolt.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм при весе около 1.5 кг делает ноутбук исключительно портативным. Пассивная система охлаждения без вентиляторов обеспечивает абсолютно бесшумную работу даже под нагрузкой. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, MacBook Air способен работать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при активной работе с интернетом или просмотре видео.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом MagSafe 3 для магнитной зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Встроенная 1080p FaceTime HD камера, качественная четырехдинамическая аудиосистема и три микрофона студийного качества обеспечивают отличное качество видеозвонков. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть отсутствие возможности дальнейшего апгрейда и относительно скромный объем встроенного накопителя, который может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде обработки RAW фото или монтажа 4K видео лучше рассмотреть версию с большим объемом SSD. Также важно помнить о необходимости использования переходников для подключения устройств с USB-A или HDMI, если вы активно работаете с периферией старого формата.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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