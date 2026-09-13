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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
112 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713430
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 10 core
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, кг.
2.36

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе чипа M4 - универсальный ультрабук премиум-класса для продуктивной работы, учебы и развлечений. Благодаря мощному процессору Apple Silicon и 16 ГБ памяти он легко справляется с многозадачностью, работой в браузере, офисными приложениями и креативными задачами вроде обработки фото или легкого монтажа видео. Особенно хорошо подойдет тем, кто ценит компактность, автономность и бесшумную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M4 обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 10-ядерный графический процессор уверенно справляется с обработкой фото в Adobe Photoshop, монтажом видео в Final Cut Pro и даже некоторыми казуальными играми. Система прекрасно оптимизирована под macOS и нативные приложения, демонстрируя высокую отзывчивость даже при работе с десятками вкладок браузера.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица IPS-типа демонстрирует широкие углы обзора, высокую яркость до 500 нит и расширенный цветовой охват P3, что делает экран комфортным как для работы с документами, так и для просмотра фильмов или обработки фотографий. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу даже с требовательными приложениями и множеством открытых вкладок. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью работы и предоставляет достаточно места для документов, фото и видео. Расширить память или заменить накопитель после покупки невозможно, поэтому важно правильно выбрать конфигурацию при покупке.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в элегантном темно-синем цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.13 см и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения без вентиляторов обеспечивает абсолютно бесшумную работу. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов активной работы в интернете, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема с поддержкой Spatial Audio и Touch ID в клавише питания дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и ограниченное количество портов, что может потребовать использования переходников. Темный цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде обработки RAW фото или 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом производительности, портативности и автономности при условии правильного выбора конфигурации памяти под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
Apple M4 10 core
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе чипа M4 - универсальный ультрабук премиум-класса для продуктивной работы, учебы и развлечений. Благодаря мощному процессору Apple Silicon и 16 ГБ памяти он легко справляется с многозадачностью, работой в браузере, офисными приложениями и креативными задачами вроде обработки фото или легкого монтажа видео. Особенно хорошо подойдет тем, кто ценит компактность, автономность и бесшумную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M4 обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 10-ядерный графический процессор уверенно справляется с обработкой фото в Adobe Photoshop, монтажом видео в Final Cut Pro и даже некоторыми казуальными играми. Система прекрасно оптимизирована под macOS и нативные приложения, демонстрируя высокую отзывчивость даже при работе с десятками вкладок браузера.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица IPS-типа демонстрирует широкие углы обзора, высокую яркость до 500 нит и расширенный цветовой охват P3, что делает экран комфортным как для работы с документами, так и для просмотра фильмов или обработки фотографий. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу даже с требовательными приложениями и множеством открытых вкладок. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью работы и предоставляет достаточно места для документов, фото и видео. Расширить память или заменить накопитель после покупки невозможно, поэтому важно правильно выбрать конфигурацию при покупке.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в элегантном темно-синем цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.13 см и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения без вентиляторов обеспечивает абсолютно бесшумную работу. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов активной работы в интернете, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема с поддержкой Spatial Audio и Touch ID в клавише питания дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и ограниченное количество портов, что может потребовать использования переходников. Темный цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде обработки RAW фото или 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом производительности, портативности и автономности при условии правильного выбора конфигурации памяти под свои задачи.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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