Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе чипа M4 - универсальный ультрабук премиум-класса для продуктивной работы, учебы и развлечений. Благодаря мощному процессору Apple Silicon и 16 ГБ памяти он легко справляется с многозадачностью, работой в браузере, офисными приложениями и креативными задачами вроде обработки фото или легкого монтажа видео. Особенно хорошо подойдет тем, кто ценит компактность, автономность и бесшумную работу.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M4 обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 10-ядерный графический процессор уверенно справляется с обработкой фото в Adobe Photoshop, монтажом видео в Final Cut Pro и даже некоторыми казуальными играми. Система прекрасно оптимизирована под macOS и нативные приложения, демонстрируя высокую отзывчивость даже при работе с десятками вкладок браузера.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица IPS-типа демонстрирует широкие углы обзора, высокую яркость до 500 нит и расширенный цветовой охват P3, что делает экран комфортным как для работы с документами, так и для просмотра фильмов или обработки фотографий. Технология True Tone автоматически подстраивает цветовую температуру под окружающее освещение.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу даже с требовательными приложениями и множеством открытых вкладок. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью работы и предоставляет достаточно места для документов, фото и видео. Расширить память или заменить накопитель после покупки невозможно, поэтому важно правильно выбрать конфигурацию при покупке.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус в элегантном темно-синем цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 1.13 см и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения без вентиляторов обеспечивает абсолютно бесшумную работу. Батарея обеспечивает до 18 часов просмотра видео или до 15 часов активной работы в интернете, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема с поддержкой Spatial Audio и Touch ID в клавише питания дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и ограниченное количество портов, что может потребовать использования переходников. Темный цвет Midnight склонен к появлению отпечатков пальцев. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде обработки RAW фото или 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом производительности, портативности и автономности при условии правильного выбора конфигурации памяти под свои задачи.