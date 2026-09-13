Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air с процессором M4 - идеальный выбор для профессионалов, которые ценят мобильность и автономность без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, обработкой фото в Adobe Photoshop и легким монтажом видео. Благодаря компактным размерам и отличной автономности, эта модель особенно подойдет тем, кто часто работает в кафе, командировках или путешествиях.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M4 в связке с 8-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при низком энергопотреблении. Эта конфигурация легко справляется с многозадачностью в macOS, позволяет комфортно работать с большими документами и таблицами, а также заниматься базовой обработкой фото и видео. Встроенный Neural Engine ускоряет задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу. Матрица поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под освещение. Высокая яркость и качественное антибликовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком солнечном свете.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быструю обработку данных. SSD-накопитель объемом 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из переработанного алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 11.3 мм и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при просмотре видео и до 15 часов активного веб-серфинга, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3 для зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный ввод текста, а сенсор Touch ID в кнопке питания позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для повседневной работы, учебы и творчества этот MacBook Air предлагает идеальный баланс производительности, автономности и портативности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Легкие, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 440 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 81 740 руб.20435 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [8Z4M8AV] Silver 14" {WUXGA Ultra 5 125U/1*16...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook 15.6" P1503CVA-I716512B0D IPSl Core 7 24...
-
В наличииЦена 82 370 руб.20593 руб. в СплитASUS ExpertBook P1503CVA-S72508 [90NX0881-M02VJ0] 15.6" {FHD IP...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 82 530 руб.20633 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel...
-
В наличииЦена 83 180 руб.20795 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 83 800 руб.20950 руб. в СплитHP ProBook 450 G10 [85C39EA] Silver 15.6" {FHD Touch i5-1335U/...
-
В наличииЦена 84 140 руб.21035 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook D 16 MCLG-X Core i7 13700K 16Gb SSD1Tb I...
-
В наличииЦена 84 750 руб.21188 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 85 210 руб.21303 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb...
Для кого и под какие задачи
MacBook Air с процессором M4 - идеальный выбор для профессионалов, которые ценят мобильность и автономность без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, обработкой фото в Adobe Photoshop и легким монтажом видео. Благодаря компактным размерам и отличной автономности, эта модель особенно подойдет тем, кто часто работает в кафе, командировках или путешествиях.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M4 в связке с 8-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при низком энергопотреблении. Эта конфигурация легко справляется с многозадачностью в macOS, позволяет комфортно работать с большими документами и таблицами, а также заниматься базовой обработкой фото и видео. Встроенный Neural Engine ускоряет задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу. Матрица поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под освещение. Высокая яркость и качественное антибликовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком солнечном свете.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быструю обработку данных. SSD-накопитель объемом 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из переработанного алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 11.3 мм и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при просмотре видео и до 15 часов активного веб-серфинга, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3 для зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный ввод текста, а сенсор Touch ID в кнопке питания позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для повседневной работы, учебы и творчества этот MacBook Air предлагает идеальный баланс производительности, автономности и портативности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 13 дюймов, Для дома, MacBook Air 13 M4, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Легкие, Для дизайнера, Маленькие, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)