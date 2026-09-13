Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с процессором M4 - идеальный выбор для профессионалов, которые ценят мобильность и автономность без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, обработкой фото в Adobe Photoshop и легким монтажом видео. Благодаря компактным размерам и отличной автономности, эта модель особенно подойдет тем, кто часто работает в кафе, командировках или путешествиях.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M4 в связке с 8-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при низком энергопотреблении. Эта конфигурация легко справляется с многозадачностью в macOS, позволяет комфортно работать с большими документами и таблицами, а также заниматься базовой обработкой фото и видео. Встроенный Neural Engine ускоряет задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу. Матрица поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под освещение. Высокая яркость и качественное антибликовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком солнечном свете.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быструю обработку данных. SSD-накопитель объемом 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из переработанного алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 11.3 мм и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при просмотре видео и до 15 часов активного веб-серфинга, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3 для зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный ввод текста, а сенсор Touch ID в кнопке питания позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для повседневной работы, учебы и творчества этот MacBook Air предлагает идеальный баланс производительности, автономности и портативности.