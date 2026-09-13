Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M2 Pro создан для профессионалов творческих специальностей и разработчиков, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Этот ноутбук превосходно справляется с обработкой фото и видео в профессиональных приложениях, разработкой программного обеспечения, работой с большими датасетами и сложными вычислениями. Благодаря мощному процессору и встроенной графике он легко справляется с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и компиляцией крупных проектов.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M2 Pro с поддержкой до 16 потоков обеспечивает впечатляющую вычислительную мощность, а 16-ядерный графический процессор предоставляет производительность уровня дискретных видеокарт. Эта конфигурация позволяет работать с несколькими потоками 4K-видео в Final Cut Pro, обрабатывать сложные слои в Photoshop и запускать ресурсоемкие среды разработки без малейших задержек. Архитектура Apple Silicon гарантирует высочайшую энергоэффективность даже при максимальной нагрузке.
Экран и комфорт работы
14.2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную точность цветопередачи и яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делает работу максимально плавной, а широкий цветовой охват P3 и профессиональная калибровка позволяют использовать ноутбук для точной цветокоррекции и работы с HDR-контентом.
Память, накопители и расширение
16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. Скоростной SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволяет мгновенно загружать систему и приложения, а также работать с тяжелыми проектами без задержек. Благодаря эффективной архитектуре памяти M2 Pro, система использует ресурсы максимально оптимально, что особенно важно при работе с профессиональным ПО.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус сочетает прочность и легкость, делая ноутбук идеальным для мобильной работы. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M2 Pro и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, разъемом HDMI, слотом для карт SDXC и портом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой делают работу максимально комфортной. Встроенный Touch ID обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учитывать, что память и накопитель не подлежат модернизации после покупки. Для работы с большими проектами может потребоваться конфигурация с большим объемом памяти. Несмотря на высокую стоимость, эта модель обеспечивает отличное соотношение производительности, автономности и портативности для профессионалов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто работает с видео, фото, разработкой ПО и другими ресурсоемкими задачами в экосистеме Apple.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M2 Pro создан для профессионалов творческих специальностей и разработчиков, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Этот ноутбук превосходно справляется с обработкой фото и видео в профессиональных приложениях, разработкой программного обеспечения, работой с большими датасетами и сложными вычислениями. Благодаря мощному процессору и встроенной графике он легко справляется с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и компиляцией крупных проектов.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M2 Pro с поддержкой до 16 потоков обеспечивает впечатляющую вычислительную мощность, а 16-ядерный графический процессор предоставляет производительность уровня дискретных видеокарт. Эта конфигурация позволяет работать с несколькими потоками 4K-видео в Final Cut Pro, обрабатывать сложные слои в Photoshop и запускать ресурсоемкие среды разработки без малейших задержек. Архитектура Apple Silicon гарантирует высочайшую энергоэффективность даже при максимальной нагрузке.
Экран и комфорт работы
14.2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную точность цветопередачи и яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делает работу максимально плавной, а широкий цветовой охват P3 и профессиональная калибровка позволяют использовать ноутбук для точной цветокоррекции и работы с HDR-контентом.
Память, накопители и расширение
16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. Скоростной SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволяет мгновенно загружать систему и приложения, а также работать с тяжелыми проектами без задержек. Благодаря эффективной архитектуре памяти M2 Pro, система использует ресурсы максимально оптимально, что особенно важно при работе с профессиональным ПО.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус сочетает прочность и легкость, делая ноутбук идеальным для мобильной работы. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M2 Pro и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, разъемом HDMI, слотом для карт SDXC и портом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой делают работу максимально комфортной. Встроенный Touch ID обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе важно учитывать, что память и накопитель не подлежат модернизации после покупки. Для работы с большими проектами может потребоваться конфигурация с большим объемом памяти. Несмотря на высокую стоимость, эта модель обеспечивает отличное соотношение производительности, автономности и портативности для профессионалов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто работает с видео, фото, разработкой ПО и другими ресурсоемкими задачами в экосистеме Apple.
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