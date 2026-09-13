Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air на базе процессора M2 создан для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны компактность, автономность и комфортная работа с документами, браузером и легким креативом. Благодаря мощному чипу M2 ноутбук уверенно справляется с офисными программами, многозадачностью в Safari, базовой обработкой фото в Adobe Lightroom и монтажом видео для YouTube в Final Cut Pro. Особенно удачно эта конфигурация подойдет тем, кто часто работает в поездках или кафе.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M2 с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в Microsoft Office и Adobe Creative Cloud, а также позволяет комфортно монтировать 4K-видео. Встроенная графика достаточна для работы с Figma, Sketch и других дизайнерских приложений, хотя для сложного 3D-рендеринга лучше присмотреться к MacBook Pro.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица демонстрирует высокую яркость, широкий цветовой охват и точную цветопередачу, что важно для работы с фото и дизайном. Благодаря повышенной плотности пикселей текст выглядит исключительно четким, а изображения - детальными, что особенно ценно при длительной работе с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быстрое переключение между приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, мгновенно запуская систему и приложения. Хотя возможности физического расширения памяти нет, можно использовать внешние накопители через порты Thunderbolt или облачные хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки и толщиной всего 1.13 см при весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает совершенно бесшумно даже под нагрузкой. Батарея обеспечивает до 15 часов автономной работы в браузере или до 18 часов при просмотре видео, что позволяет спокойно работать целый день без подзарядки. Зарядное устройство MagSafe защищает ноутбук от случайных рывков кабеля.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4/USB-C для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, разъемом MagSafe 3 для зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для стабильного беспроводного подключения. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный набор текста, а Touch ID упрощает разблокировку и подтверждение платежей. Качественная 1080p FaceTime HD камера отлично подходит для видеозвонков.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что темный цвет Midnight может собирать отпечатки пальцев, а 256 ГБ накопителя может быть недостаточно для работы с большими медиафайлами. Два порта USB-C могут потребовать использования переходников для подключения устройств с USB-A. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, бесшумной работой и высокой производительностью. Модель идеальна для работы с документами, веб-серфинга и базового креатива, но тем, кто работает с тяжелым видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть MacBook Pro с более мощным охлаждением.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air на базе процессора M2 создан для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны компактность, автономность и комфортная работа с документами, браузером и легким креативом. Благодаря мощному чипу M2 ноутбук уверенно справляется с офисными программами, многозадачностью в Safari, базовой обработкой фото в Adobe Lightroom и монтажом видео для YouTube в Final Cut Pro. Особенно удачно эта конфигурация подойдет тем, кто часто работает в поездках или кафе.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M2 с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в Microsoft Office и Adobe Creative Cloud, а также позволяет комфортно монтировать 4K-видео. Встроенная графика достаточна для работы с Figma, Sketch и других дизайнерских приложений, хотя для сложного 3D-рендеринга лучше присмотреться к MacBook Pro.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица демонстрирует высокую яркость, широкий цветовой охват и точную цветопередачу, что важно для работы с фото и дизайном. Благодаря повышенной плотности пикселей текст выглядит исключительно четким, а изображения - детальными, что особенно ценно при длительной работе с документами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быстрое переключение между приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, мгновенно запуская систему и приложения. Хотя возможности физического расширения памяти нет, можно использовать внешние накопители через порты Thunderbolt или облачные хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки и толщиной всего 1.13 см при весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает совершенно бесшумно даже под нагрузкой. Батарея обеспечивает до 15 часов автономной работы в браузере или до 18 часов при просмотре видео, что позволяет спокойно работать целый день без подзарядки. Зарядное устройство MagSafe защищает ноутбук от случайных рывков кабеля.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4/USB-C для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, разъемом MagSafe 3 для зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для стабильного беспроводного подключения. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный набор текста, а Touch ID упрощает разблокировку и подтверждение платежей. Качественная 1080p FaceTime HD камера отлично подходит для видеозвонков.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что темный цвет Midnight может собирать отпечатки пальцев, а 256 ГБ накопителя может быть недостаточно для работы с большими медиафайлами. Два порта USB-C могут потребовать использования переходников для подключения устройств с USB-A. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, бесшумной работой и высокой производительностью. Модель идеальна для работы с документами, веб-серфинга и базового креатива, но тем, кто работает с тяжелым видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть MacBook Pro с более мощным охлаждением.
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