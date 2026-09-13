Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A)
Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Создан для путешествий Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. Многозадачность. Многобыстрее MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора. Neural Engine. Молниеносно быстрый для ИИ Благодаря более быстрому Neural Engine в чипе M4 MacBook Air обладает еще более мощными возможностями ИИ для улучшения всего, что вы делаете. От автоматического центрирования кадра камеры до масштабирования изображений с помощью ИИ и запуска новейших больших языковых моделей вы будете более продуктивны и креативны, чем когда-либо. Наслаждайтесь полной работой от аккумулятора MacBook Air работает от аккумулятора до 18 часов. И он поддерживает быструю зарядку, заряжаясь до 50 процентов примерно за 30 минут. Так что вы можете работать над чем угодно, не беспокоясь о своем аккумуляторе. Apple Intelligence. Делайте больше. Меньше усилий Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности вы можете быть уверены, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Любовь с каждого взгляда Дисплей Liquid Retina на MacBook Air поддерживает 1 миллиард цветов и имеет разрешение, в 2 раза превышающее разрешение сопоставимых ПК-ноутбуков. Фотографии и видео поражают богатым контрастом и четкими деталями, а текст выглядит невероятно четким. Когда вы двигаетесь, оно движется Оставайтесь в кадре во время видеозвонков, даже если вы двигаетесь или к вам присоединяются другие люди. Видеозвонок с использованием функции «Просмотр рабочего стола», которая добавляет к видеозвонку вид рабочего пространства пользователя. Поделитесь видом своего рабочего пространства сверху, не отрываясь от экрана - это отлично подходит, если вы проводите онлайн-обучение или демонстрируете свой последний проект. Трехмикрофонная решетка MacBook Air обеспечивает улучшенную четкость голоса во время аудио- и видеозвонков, сводя к минимуму фоновый шум. Система объемного звука Динамики MacBook Air поддерживают технологию Spatial Audio и Dolby Atmos, поэтому вы можете наслаждаться трехмерной звуковой сценой при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Станьте более надежны в общении Зарядный кабель MagSafe крепится и отсоединяется с помощью магнита, предотвращая любые непреднамеренные вылеты. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключать высокоскоростные аксессуары и заряжать ваш Mac. Разъем для наушников поддерживает высокоомные наушники. А Wi ? Fi 6E обеспечивает до 2 раз более высокую пропускную способность по сравнению с Wi ? Fi 6. Превратите MacBook Air в идеальное рабочее пространство, подключив до двух внешних дисплеев. Дополнительное пространство экрана упрощает работу с несколькими документами или приложениями. Удерживайте форт одним пальцем Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой оснащена полноразмерными функциональными клавишами и Touch ID, что позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать Mac, входить в учетные записи и авторизовать платежи за покупки - и все это одним касанием пальца.
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