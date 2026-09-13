Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A)

Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Создан для путешествий Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. Многозадачность. Многобыстрее MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора. Neural Engine. Молниеносно быстрый для ИИ Благодаря более быстрому Neural Engine в чипе M4 MacBook Air обладает еще более мощными возможностями ИИ для улучшения всего, что вы делаете. От автоматического центрирования кадра камеры до масштабирования изображений с помощью ИИ и запуска новейших больших языковых моделей вы будете более продуктивны и креативны, чем когда-либо. Наслаждайтесь полной работой от аккумулятора MacBook Air работает от аккумулятора до 18 часов. И он поддерживает быструю зарядку, заряжаясь до 50 процентов примерно за 30 минут. Так что вы можете работать над чем угодно, не беспокоясь о своем аккумуляторе. Apple Intelligence. Делайте больше. Меньше усилий Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности вы можете быть уверены, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Любовь с каждого взгляда Дисплей Liquid Retina на MacBook Air поддерживает 1 миллиард цветов и имеет разрешение, в 2 раза превышающее разрешение сопоставимых ПК-ноутбуков. Фотографии и видео поражают богатым контрастом и четкими деталями, а текст выглядит невероятно четким. Когда вы двигаетесь, оно движется Оставайтесь в кадре во время видеозвонков, даже если вы двигаетесь или к вам присоединяются другие люди. Видеозвонок с использованием функции «Просмотр рабочего стола», которая добавляет к видеозвонку вид рабочего пространства пользователя. Поделитесь видом своего рабочего пространства сверху, не отрываясь от экрана - это отлично подходит, если вы проводите онлайн-обучение или демонстрируете свой последний проект. Трехмикрофонная решетка MacBook Air обеспечивает улучшенную четкость голоса во время аудио- и видеозвонков, сводя к минимуму фоновый шум. Система объемного звука Динамики MacBook Air поддерживают технологию Spatial Audio и Dolby Atmos, поэтому вы можете наслаждаться трехмерной звуковой сценой при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Станьте более надежны в общении Зарядный кабель MagSafe крепится и отсоединяется с помощью магнита, предотвращая любые непреднамеренные вылеты. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключать высокоскоростные аксессуары и заряжать ваш Mac. Разъем для наушников поддерживает высокоомные наушники. А Wi ? Fi 6E обеспечивает до 2 раз более высокую пропускную способность по сравнению с Wi ? Fi 6. Превратите MacBook Air в идеальное рабочее пространство, подключив до двух внешних дисплеев. Дополнительное пространство экрана упрощает работу с несколькими документами или приложениями. Удерживайте форт одним пальцем Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой оснащена полноразмерными функциональными клавишами и Touch ID, что позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать Mac, входить в учетные записи и авторизовать платежи за покупки - и все это одним касанием пальца.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Apple MacBook Air M4 - самый популярный ноутбук в мире. Обеспечивает до 18 часов автономной работы. Чип M4 открывает совершенно новый уровень производительности для работы и развлечений. Встроенный Apple Intelligence поможет вам справляться с задачами без усилий. И теперь он представлен в потрясающем цвете Sky Blue. С идеально портативным MacBook Air вы будете готовы справиться с чем угодно и где угодно. Создан для путешествий Необычайно легкий и толщиной менее половины дюйма, MacBook Air легко вписывается в ваш мобильный образ жизни и в вашу сумку. MacBook Air с M4 изготовлен более чем на 50 процентов из переработанных материалов и имеет прочный корпус из переработанного алюминия. Многозадачность. Многобыстрее MacBook Air с M4 обеспечивает еще большую скорость и плавность во всем, что вы делаете, например, при работе с множеством приложений и вкладок, при редактировании видео или в играх, таких как Sid Meier's Civilization VII. Все это с бесшумной конструкцией без вентилятора. Neural Engine. Молниеносно быстрый для ИИ Благодаря более быстрому Neural Engine в чипе M4 MacBook Air обладает еще более мощными возможностями ИИ для улучшения всего, что вы делаете. От автоматического центрирования кадра камеры до масштабирования изображений с помощью ИИ и запуска новейших больших языковых моделей вы будете более продуктивны и креативны, чем когда-либо. Наслаждайтесь полной работой от аккумулятора MacBook Air работает от аккумулятора до 18 часов. И он поддерживает быструю зарядку, заряжаясь до 50 процентов примерно за 30 минут. Так что вы можете работать над чем угодно, не беспокоясь о своем аккумуляторе. Apple Intelligence. Делайте больше. Меньше усилий Apple Intelligence - это персональная интеллектуальная система, которая помогает вам писать, выражать себя и выполнять задачи без усилий. Благодаря новаторской защите конфиденциальности вы можете быть уверены, что никто другой не сможет получить доступ к вашим данным - даже Apple. Любовь с каждого взгляда Дисплей Liquid Retina на MacBook Air поддерживает 1 миллиард цветов и имеет разрешение, в 2 раза превышающее разрешение сопоставимых ПК-ноутбуков. Фотографии и видео поражают богатым контрастом и четкими деталями, а текст выглядит невероятно четким. Когда вы двигаетесь, оно движется Оставайтесь в кадре во время видеозвонков, даже если вы двигаетесь или к вам присоединяются другие люди. Видеозвонок с использованием функции «Просмотр рабочего стола», которая добавляет к видеозвонку вид рабочего пространства пользователя. Поделитесь видом своего рабочего пространства сверху, не отрываясь от экрана - это отлично подходит, если вы проводите онлайн-обучение или демонстрируете свой последний проект. Трехмикрофонная решетка MacBook Air обеспечивает улучшенную четкость голоса во время аудио- и видеозвонков, сводя к минимуму фоновый шум. Система объемного звука Динамики MacBook Air поддерживают технологию Spatial Audio и Dolby Atmos, поэтому вы можете наслаждаться трехмерной звуковой сценой при прослушивании музыки и просмотре фильмов. Станьте более надежны в общении Зарядный кабель MagSafe крепится и отсоединяется с помощью магнита, предотвращая любые непреднамеренные вылеты. Два порта Thunderbolt 4 позволяют подключать высокоскоростные аксессуары и заряжать ваш Mac. Разъем для наушников поддерживает высокоомные наушники. А Wi ? Fi 6E обеспечивает до 2 раз более высокую пропускную способность по сравнению с Wi ? Fi 6. Превратите MacBook Air в идеальное рабочее пространство, подключив до двух внешних дисплеев. Дополнительное пространство экрана упрощает работу с несколькими документами или приложениями. Удерживайте форт одним пальцем Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой оснащена полноразмерными функциональными клавишами и Touch ID, что позволяет быстро, легко и безопасно разблокировать Mac, входить в учетные записи и авторизовать платежи за покупки - и все это одним касанием пальца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7C4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...