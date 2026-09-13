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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713398
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M3 создан для тех, кто ценит баланс мобильности и комфортной работы. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также для учебы и развлечений. Благодаря производительному чипу M3 и увеличенному экрану, ноутбук справляется с многозадачностью и творческими приложениями существенно лучше базовых офисных моделей.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU и таким же GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в профессиональных приложениях вроде Final Cut Pro или Adobe Photoshop, а встроенная графика позволяет даже поиграть в нетребовательные игры. Система отлично оптимизирована под macOS и фирменные приложения Apple, что обеспечивает плавную работу без задержек.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображений. Матрица IPS-типа отличается широкими углами обзора, точной цветопередачей и высокой яркостью до 500 нит, что делает комфортной работу даже на улице. Экран покрывает цветовое пространство P3, что важно для работы с фото и видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных. Хотя возможности расширения памяти и хранилища отсутствуют, унифицированная архитектура Apple эффективно использует имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом около 1.5 кг делает ноутбук очень мобильным. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, а отсутствие вентиляторов не мешает поддерживать стабильную производительность в большинстве задач. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 12-15 часов при более интенсивных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, которые поддерживают быструю передачу данных и зарядку. Есть разъем для наушников 3.5 мм и магнитный коннектор MagSafe 3 для безопасной зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополнена увеличенным трекпадом Force Touch. Качественная 1080p FaceTime HD камера и система из шести динамиков обеспечивают отличное качество видеозвонков.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных сервисов. Отсутствие активного охлаждения может привести к снижению производительности при длительных нагрузках в тяжелых приложениях. Для работы с ресурсоемкими задачами или профессионального монтажа 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом между производительностью, автономностью и портативностью.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M3 создан для тех, кто ценит баланс мобильности и комфортной работы. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также для учебы и развлечений. Благодаря производительному чипу M3 и увеличенному экрану, ноутбук справляется с многозадачностью и творческими приложениями существенно лучше базовых офисных моделей.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU и таким же GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в профессиональных приложениях вроде Final Cut Pro или Adobe Photoshop, а встроенная графика позволяет даже поиграть в нетребовательные игры. Система отлично оптимизирована под macOS и фирменные приложения Apple, что обеспечивает плавную работу без задержек.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображений. Матрица IPS-типа отличается широкими углами обзора, точной цветопередачей и высокой яркостью до 500 нит, что делает комфортной работу даже на улице. Экран покрывает цветовое пространство P3, что важно для работы с фото и видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных. Хотя возможности расширения памяти и хранилища отсутствуют, унифицированная архитектура Apple эффективно использует имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом около 1.5 кг делает ноутбук очень мобильным. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, а отсутствие вентиляторов не мешает поддерживать стабильную производительность в большинстве задач. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 12-15 часов при более интенсивных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, которые поддерживают быструю передачу данных и зарядку. Есть разъем для наушников 3.5 мм и магнитный коннектор MagSafe 3 для безопасной зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополнена увеличенным трекпадом Force Touch. Качественная 1080p FaceTime HD камера и система из шести динамиков обеспечивают отличное качество видеозвонков.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных сервисов. Отсутствие активного охлаждения может привести к снижению производительности при длительных нагрузках в тяжелых приложениях. Для работы с ресурсоемкими задачами или профессионального монтажа 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом между производительностью, автономностью и портативностью.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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