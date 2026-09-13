Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на чипе M3 создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-разработки. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 16 ГБ памяти, ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере, легким монтажом видео и базовой обработкой фото. Это идеальный выбор для учебы, офисной работы и творческих задач в дороге.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Интегрированный 10-ядерный графический процессор достаточно мощный для работы с Final Cut Pro, Lightroom и даже несложных игр. Связка процессора и GPU демонстрирует отличную производительность в повседневных задачах и профессиональных приложениях, оптимизированных под архитектуру Apple Silicon.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает превосходную четкость текста и насыщенные цвета. Яркий IPS-экран с широким цветовым охватом идеально подходит для работы с фото и видео, просмотра контента и длительной работы с текстом. Естественная цветопередача и высокая детализация делают его отличным выбором для творческих профессионалов.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в многозадачном режиме и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск программ. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете весит всего около 1.2 кг при толщине менее 1.13 см. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно - ноутбук не издает никакого шума даже под нагрузкой. Энергоэффективный процессор M3 и оптимизированная macOS обеспечивают до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддерживаются новейшие стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID обеспечивают комфортное использование.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть отсутствие возможности апгрейда - конфигурацию с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ следует выбирать с учетом будущих потребностей. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде 4K-монтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников. При этом для большинства пользователей MacBook Air станет идеальным балансом производительности, автономности и портативности.