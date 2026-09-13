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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713395
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на чипе M3 создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-разработки. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 16 ГБ памяти, ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере, легким монтажом видео и базовой обработкой фото. Это идеальный выбор для учебы, офисной работы и творческих задач в дороге.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Интегрированный 10-ядерный графический процессор достаточно мощный для работы с Final Cut Pro, Lightroom и даже несложных игр. Связка процессора и GPU демонстрирует отличную производительность в повседневных задачах и профессиональных приложениях, оптимизированных под архитектуру Apple Silicon.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает превосходную четкость текста и насыщенные цвета. Яркий IPS-экран с широким цветовым охватом идеально подходит для работы с фото и видео, просмотра контента и длительной работы с текстом. Естественная цветопередача и высокая детализация делают его отличным выбором для творческих профессионалов.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в многозадачном режиме и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск программ. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете весит всего около 1.2 кг при толщине менее 1.13 см. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно - ноутбук не издает никакого шума даже под нагрузкой. Энергоэффективный процессор M3 и оптимизированная macOS обеспечивают до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддерживаются новейшие стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID обеспечивают комфортное использование.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть отсутствие возможности апгрейда - конфигурацию с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ следует выбирать с учетом будущих потребностей. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде 4K-монтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников. При этом для большинства пользователей MacBook Air станет идеальным балансом производительности, автономности и портативности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на чипе M3 создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-разработки. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 16 ГБ памяти, ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере, легким монтажом видео и базовой обработкой фото. Это идеальный выбор для учебы, офисной работы и творческих задач в дороге.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Интегрированный 10-ядерный графический процессор достаточно мощный для работы с Final Cut Pro, Lightroom и даже несложных игр. Связка процессора и GPU демонстрирует отличную производительность в повседневных задачах и профессиональных приложениях, оптимизированных под архитектуру Apple Silicon.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 обеспечивает превосходную четкость текста и насыщенные цвета. Яркий IPS-экран с широким цветовым охватом идеально подходит для работы с фото и видео, просмотра контента и длительной работы с текстом. Естественная цветопередача и высокая детализация делают его отличным выбором для творческих профессионалов.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу в многозадачном режиме и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 512 ГБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск программ. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете весит всего около 1.2 кг при толщине менее 1.13 см. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно - ноутбук не издает никакого шума даже под нагрузкой. Энергоэффективный процессор M3 и оптимизированная macOS обеспечивают до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что позволяет работать весь день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддерживаются новейшие стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четыре динамика с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и сканером Touch ID обеспечивают комфортное использование.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть отсутствие возможности апгрейда - конфигурацию с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ следует выбирать с учетом будущих потребностей. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде 4K-монтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников. При этом для большинства пользователей MacBook Air станет идеальным балансом производительности, автономности и портативности.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6U4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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