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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713389
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х8
Вес, кг.
2.89

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15" на базе чипа M4 создан для тех, кто ценит сочетание высокой производительности и мобильности. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, многозадачности в браузере, обработки фото и монтажа видео в Final Cut Pro, а также для повседневных творческих задач. Благодаря увеличенному экрану и мощному процессору эта модель станет идеальным выбором для дизайнеров, редакторов контента и профессионалов, которым важна портативность без compromises в производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Apple M4 с 10 ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в ресурсоемких приложениях. Встроенный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото в Adobe Photoshop, монтажом 4K-видео и работой с векторной графикой. Система отлично оптимизирована под macOS и профессиональные приложения экосистемы Apple, демонстрируя высокую энергоэффективность даже под нагрузкой.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей обладает высокой яркостью, широким цветовым охватом P3 и технологией True Tone для естественной цветопередачи. Разрешение экрана обеспечивает кристально четкое изображение, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для комфортной работы с несколькими окнами. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук даже при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 24 ГБ унифицированной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, унифицированная архитектура памяти Apple эффективно распределяет ресурсы между процессором и графической подсистемой.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективности чипа M4 ноутбук способен работать до 18 часов от одного заряда при обычном использовании, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом MagSafe 3 для магнитной зарядки и 3,5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие возможности апгрейда после покупки, поэтому важно правильно определиться с конфигурацией памяти и накопителя. Для работы с ресурсоемкими приложениями и хранения больших файлов может потребоваться внешний накопитель. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции для подключения периферии. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, производительностью и качеством сборки, делая MacBook Air 15" отличным выбором для мобильных профессионалов.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
золотой
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air 15" на базе чипа M4 создан для тех, кто ценит сочетание высокой производительности и мобильности. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, многозадачности в браузере, обработки фото и монтажа видео в Final Cut Pro, а также для повседневных творческих задач. Благодаря увеличенному экрану и мощному процессору эта модель станет идеальным выбором для дизайнеров, редакторов контента и профессионалов, которым важна портативность без compromises в производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Apple M4 с 10 ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в повседневных задачах, так и в ресурсоемких приложениях. Встроенный 10-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой фото в Adobe Photoshop, монтажом 4K-видео и работой с векторной графикой. Система отлично оптимизирована под macOS и профессиональные приложения экосистемы Apple, демонстрируя высокую энергоэффективность даже под нагрузкой.

Экран и комфорт работы

15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей обладает высокой яркостью, широким цветовым охватом P3 и технологией True Tone для естественной цветопередачи. Разрешение экрана обеспечивает кристально четкое изображение, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для комфортной работы с несколькими окнами. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук даже при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 24 ГБ унифицированной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без потери производительности. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ обеспечивает мгновенный доступ к файлам и быструю загрузку системы. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, унифицированная архитектура памяти Apple эффективно распределяет ресурсы между процессором и графической подсистемой.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективности чипа M4 ноутбук способен работать до 18 часов от одного заряда при обычном использовании, что делает его идеальным компаньоном для работы в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Air оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, разъемом MagSafe 3 для магнитной зарядки и 3,5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и Touch ID дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть отсутствие возможности апгрейда после покупки, поэтому важно правильно определиться с конфигурацией памяти и накопителя. Для работы с ресурсоемкими приложениями и хранения больших файлов может потребоваться внешний накопитель. Ограниченное количество портов может потребовать использования переходников или док-станции для подключения периферии. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, производительностью и качеством сборки, делая MacBook Air 15" отличным выбором для мобильных профессионалов.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS star (MC6K4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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