Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air на базе процессора M4 станет идеальным выбором для профессионалов, работающих с контентом, дизайнеров и разработчиков, которым важна максимальная мобильность без потери производительности. Увеличенный объем оперативной памяти в 24 ГБ позволяет комфортно работать с большими проектами в Adobe Creative Suite, держать открытыми десятки вкладок браузера и запускать ресурсоемкие приложения для разработки. Компактные размеры и отличная автономность делают его прекрасным companion-устройством для работы из любой точки.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M4 демонстрирует впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, эффективно справляясь с рендерингом видео, обработкой фотографий и компиляцией кода. Встроенный 10-ядерный графический процессор обеспечивает достаточную мощность для работы с графическими редакторами, монтажа видео в Final Cut Pro и даже запуска нетребовательных игр. Благодаря оптимизации macOS и нативным приложениям, система работает максимально плавно и отзывчиво.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображения. Матрица отличается широким цветовым охватом, высокой яркостью и отличной цветопередачей, что критично важно для работы с графикой и видео. Антибликовое покрытие и высокая максимальная яркость позволяют комфортно работать даже при ярком внешнем освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 24 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи, что важно при работе с тяжелыми проектами и большими медиафайлами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос дополнительного хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из переработанного алюминия в элегантном цвете Midnight, сохраняя фирменную прочность и легкость MacBook Air. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу даже под нагрузкой, а энергоэффективность чипа M4 позволяет избежать существенного нагрева. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычных задачах и около 12-14 часов при более интенсивном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, поддерживающими подключение внешних дисплеев и быструю зарядку, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют premium-впечатления от использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что порты USB-C потребуют использования переходников для подключения устройств с классическим USB-A. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать тщательного управления хранилищем при работе с видео и большими проектами. Модель оптимальна для тех, кто ценит максимальную мобильность, тихую работу и продолжительную автономность, но пользователям, работающим с тяжелым рендерингом или профессиональной обработкой видео, стоит рассмотреть более мощный MacBook Pro.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air на базе процессора M4 станет идеальным выбором для профессионалов, работающих с контентом, дизайнеров и разработчиков, которым важна максимальная мобильность без потери производительности. Увеличенный объем оперативной памяти в 24 ГБ позволяет комфортно работать с большими проектами в Adobe Creative Suite, держать открытыми десятки вкладок браузера и запускать ресурсоемкие приложения для разработки. Компактные размеры и отличная автономность делают его прекрасным companion-устройством для работы из любой точки.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор Apple M4 демонстрирует впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, эффективно справляясь с рендерингом видео, обработкой фотографий и компиляцией кода. Встроенный 10-ядерный графический процессор обеспечивает достаточную мощность для работы с графическими редакторами, монтажа видео в Final Cut Pro и даже запуска нетребовательных игр. Благодаря оптимизации macOS и нативным приложениям, система работает максимально плавно и отзывчиво.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображения. Матрица отличается широким цветовым охватом, высокой яркостью и отличной цветопередачей, что критично важно для работы с графикой и видео. Антибликовое покрытие и высокая максимальная яркость позволяют комфортно работать даже при ярком внешнем освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 24 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи, что важно при работе с тяжелыми проектами и большими медиафайлами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос дополнительного хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен из переработанного алюминия в элегантном цвете Midnight, сохраняя фирменную прочность и легкость MacBook Air. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу даже под нагрузкой, а энергоэффективность чипа M4 позволяет избежать существенного нагрева. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычных задачах и около 12-14 часов при более интенсивном использовании.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, поддерживающими подключение внешних дисплеев и быструю зарядку, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют premium-впечатления от использования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что порты USB-C потребуют использования переходников для подключения устройств с классическим USB-A. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать тщательного управления хранилищем при работе с видео и большими проектами. Модель оптимальна для тех, кто ценит максимальную мобильность, тихую работу и продолжительную автономность, но пользователям, работающим с тяжелым рендерингом или профессиональной обработкой видео, стоит рассмотреть более мощный MacBook Pro.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)