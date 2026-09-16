Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M4 Pro создан для профессиональных креативщиков, разработчиков и продвинутых пользователей, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Мощная конфигурация с 14-ядерным процессором и 48 ГБ памяти отлично справляется с редактированием 4K видео, работой в After Effects, Photoshop, разработкой под iOS и macOS, а также сложными задачами в Final Cut Pro и Logic Pro. Этот ноутбук существенно мощнее базовых моделей MacBook Air и стандартных Pro-версий.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M4 Pro с 14 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Встроенный 20-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой RAW фото, цветокоррекцией видео и работой с 3D-графикой. Система показывает отличную производительность даже при одновременной работе с несколькими тяжелыми приложениями благодаря unified memory архитектуре и 48 ГБ оперативной памяти.

Экран и комфорт работы

Дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16.2 дюйма и разрешением 3456?2234 пикселя обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion автоматически адаптирует частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации и комфортной работы. Экран отлично подходит для профессиональной работы с цветом, редактирования фото и видео благодаря расширенному цветовому охвату P3.

Память, накопители и расширение

Установленные 48 ГБ unified memory работают значительно эффективнее классической оперативной памяти благодаря тесной интеграции с процессором. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Хотя возможности расширения памяти после покупки нет, unified memory архитектура позволяет более эффективно использовать имеющийся объем для работы с тяжелыми проектами.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и эффективной системой охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность без заметного шума. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет компактные размеры и умеренный вес. Энергоэффективность чипа M4 Pro в сочетании с оптимизацией macOS обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычных задачах и около 6-8 часов при интенсивной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, HDMI, слотом для карт SDXC и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиспикерная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и Touch ID для безопасной аутентификации дополняют премиальный функционал устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это профессиональное устройство с соответствующей ценой. Для обычной офисной работы и веб-серфинга такая конфигурация избыточна - достаточно MacBook Air. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать внешнего хранилища при работе с большими медиафайлами. Также важно понимать особенности экосистемы macOS и совместимость необходимого программного обеспечения с Apple Silicon. Ноутбук идеально подойдет профессионалам в сфере разработки, дизайна и видеомонтажа, которым важна высокая производительность, качественный дисплей и длительное время автономной работы.