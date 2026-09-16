Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 9
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 10
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 11
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 9
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 10
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 11
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2&quot; Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
293 230 руб. 
Начислим 4692 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)
293 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4.41
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х9
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M4 Pro создан для профессиональных креативщиков, разработчиков и продвинутых пользователей, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Мощная конфигурация с 14-ядерным процессором и 48 ГБ памяти отлично справляется с редактированием 4K видео, работой в After Effects, Photoshop, разработкой под iOS и macOS, а также сложными задачами в Final Cut Pro и Logic Pro. Этот ноутбук существенно мощнее базовых моделей MacBook Air и стандартных Pro-версий.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M4 Pro с 14 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Встроенный 20-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой RAW фото, цветокоррекцией видео и работой с 3D-графикой. Система показывает отличную производительность даже при одновременной работе с несколькими тяжелыми приложениями благодаря unified memory архитектуре и 48 ГБ оперативной памяти.

Экран и комфорт работы

Дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16.2 дюйма и разрешением 3456?2234 пикселя обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion автоматически адаптирует частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации и комфортной работы. Экран отлично подходит для профессиональной работы с цветом, редактирования фото и видео благодаря расширенному цветовому охвату P3.

Память, накопители и расширение

Установленные 48 ГБ unified memory работают значительно эффективнее классической оперативной памяти благодаря тесной интеграции с процессором. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Хотя возможности расширения памяти после покупки нет, unified memory архитектура позволяет более эффективно использовать имеющийся объем для работы с тяжелыми проектами.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и эффективной системой охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность без заметного шума. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет компактные размеры и умеренный вес. Энергоэффективность чипа M4 Pro в сочетании с оптимизацией macOS обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычных задачах и около 6-8 часов при интенсивной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, HDMI, слотом для карт SDXC и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиспикерная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и Touch ID для безопасной аутентификации дополняют премиальный функционал устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это профессиональное устройство с соответствующей ценой. Для обычной офисной работы и веб-серфинга такая конфигурация избыточна - достаточно MacBook Air. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать внешнего хранилища при работе с большими медиафайлами. Также важно понимать особенности экосистемы macOS и совместимость необходимого программного обеспечения с Apple Silicon. Ноутбук идеально подойдет профессионалам в сфере разработки, дизайна и видеомонтажа, которым важна высокая производительность, качественный дисплей и длительное время автономной работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4.41
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M4 Pro создан для профессиональных креативщиков, разработчиков и продвинутых пользователей, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Мощная конфигурация с 14-ядерным процессором и 48 ГБ памяти отлично справляется с редактированием 4K видео, работой в After Effects, Photoshop, разработкой под iOS и macOS, а также сложными задачами в Final Cut Pro и Logic Pro. Этот ноутбук существенно мощнее базовых моделей MacBook Air и стандартных Pro-версий.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M4 Pro с 14 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Встроенный 20-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой RAW фото, цветокоррекцией видео и работой с 3D-графикой. Система показывает отличную производительность даже при одновременной работе с несколькими тяжелыми приложениями благодаря unified memory архитектуре и 48 ГБ оперативной памяти.

Экран и комфорт работы

Дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16.2 дюйма и разрешением 3456?2234 пикселя обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion автоматически адаптирует частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации и комфортной работы. Экран отлично подходит для профессиональной работы с цветом, редактирования фото и видео благодаря расширенному цветовому охвату P3.

Память, накопители и расширение

Установленные 48 ГБ unified memory работают значительно эффективнее классической оперативной памяти благодаря тесной интеграции с процессором. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Хотя возможности расширения памяти после покупки нет, unified memory архитектура позволяет более эффективно использовать имеющийся объем для работы с тяжелыми проектами.

Корпус, охлаждение и автономность

Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и эффективной системой охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность без заметного шума. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет компактные размеры и умеренный вес. Энергоэффективность чипа M4 Pro в сочетании с оптимизацией macOS обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычных задачах и около 6-8 часов при интенсивной нагрузке.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, HDMI, слотом для карт SDXC и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиспикерная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и Touch ID для безопасной аутентификации дополняют премиальный функционал устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это профессиональное устройство с соответствующей ценой. Для обычной офисной работы и веб-серфинга такая конфигурация избыточна - достаточно MacBook Air. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать внешнего хранилища при работе с большими медиафайлами. Также важно понимать особенности экосистемы macOS и совместимость необходимого программного обеспечения с Apple Silicon. Ноутбук идеально подойдет профессионалам в сфере разработки, дизайна и видеомонтажа, которым важна высокая производительность, качественный дисплей и длительное время автономной работы.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A) - стоимость товара 293230 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...