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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
200 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713374
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х9
Вес, кг.
5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A)

Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A)

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4 Pro
Развернуть
Модель процессора
M4 Pro
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3401 M4 Pro 12 core 24Gb SSD512Gb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MX2E3HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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