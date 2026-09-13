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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 8
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 6
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  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 8
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713373
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х9
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14" с чипом M4 - профессиональный ноутбук премиум-класса, ориентированный на разработчиков, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Apple Silicon нового поколения делает его идеальным выбором для работы с видео в Final Cut Pro, обработки RAW-фотографий, разработки iOS-приложений в Xcode и сложных задач в Adobe Creative Suite. Конфигурация с 16 ГБ unified memory и терабайтным SSD обеспечивает комфортную работу даже с ресурсоемкими проектами.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M4 представляет новое поколение чипов Apple Silicon, демонстрируя существенный прирост производительности по сравнению с M3. Встроенный 10-ядерный графический процессор отлично справляется с рендерингом видео, 3D-графикой и профессиональными приложениями. Архитектура ARM обеспечивает высокую энергоэффективность при максимальной производительности, позволяя работать с 4K-видео и многослойными проектами в Photoshop без задержек.

Экран и комфорт работы

14,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью до 1600 нит, широким цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а поддержка HDR делает его отличным инструментом для работы с цветом и видеомонтажа. Антибликовое покрытие минимизирует отражения при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Унифицированная память объемом 16 ГБ работает как единый пул для CPU и GPU, обеспечивая молниеносный доступ к данным без традиционных задержек при передаче между компонентами. Встроенный SSD на 1 ТБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти нет, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из анодированного алюминия отличается премиальным качеством сборки и при этом сохраняет компактность. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой Spatial Audio создает объемное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу комфортной.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональный инструмент с соответствующей ценой. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на этапе покупки. Для базовых задач и веб-серфинга такая мощность избыточна - можно рассмотреть MacBook Air. Однако для профессионалов, работающих с видео, фото, кодом или дизайном, это отличная инвестиция в производительность и комфорт работы с гарантией высокой остаточной стоимости.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro 14" с чипом M4 - профессиональный ноутбук премиум-класса, ориентированный на разработчиков, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Apple Silicon нового поколения делает его идеальным выбором для работы с видео в Final Cut Pro, обработки RAW-фотографий, разработки iOS-приложений в Xcode и сложных задач в Adobe Creative Suite. Конфигурация с 16 ГБ unified memory и терабайтным SSD обеспечивает комфортную работу даже с ресурсоемкими проектами.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M4 представляет новое поколение чипов Apple Silicon, демонстрируя существенный прирост производительности по сравнению с M3. Встроенный 10-ядерный графический процессор отлично справляется с рендерингом видео, 3D-графикой и профессиональными приложениями. Архитектура ARM обеспечивает высокую энергоэффективность при максимальной производительности, позволяя работать с 4K-видео и многослойными проектами в Photoshop без задержек.

Экран и комфорт работы

14,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью до 1600 нит, широким цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а поддержка HDR делает его отличным инструментом для работы с цветом и видеомонтажа. Антибликовое покрытие минимизирует отражения при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Унифицированная память объемом 16 ГБ работает как единый пул для CPU и GPU, обеспечивая молниеносный доступ к данным без традиционных задержек при передаче между компонентами. Встроенный SSD на 1 ТБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти нет, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из анодированного алюминия отличается премиальным качеством сборки и при этом сохраняет компактность. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой Spatial Audio создает объемное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу комфортной.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональный инструмент с соответствующей ценой. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на этапе покупки. Для базовых задач и веб-серфинга такая мощность избыточна - можно рассмотреть MacBook Air. Однако для профессионалов, работающих с видео, фото, кодом или дизайном, это отличная инвестиция в производительность и комфорт работы с гарантией высокой остаточной стоимости.

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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