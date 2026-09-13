Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MW2X3LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Pro 14" с чипом M4 - профессиональный ноутбук премиум-класса, ориентированный на разработчиков, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Apple Silicon нового поколения делает его идеальным выбором для работы с видео в Final Cut Pro, обработки RAW-фотографий, разработки iOS-приложений в Xcode и сложных задач в Adobe Creative Suite. Конфигурация с 16 ГБ unified memory и терабайтным SSD обеспечивает комфортную работу даже с ресурсоемкими проектами.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M4 представляет новое поколение чипов Apple Silicon, демонстрируя существенный прирост производительности по сравнению с M3. Встроенный 10-ядерный графический процессор отлично справляется с рендерингом видео, 3D-графикой и профессиональными приложениями. Архитектура ARM обеспечивает высокую энергоэффективность при максимальной производительности, позволяя работать с 4K-видео и многослойными проектами в Photoshop без задержек.
Экран и комфорт работы
14,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью до 1600 нит, широким цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а поддержка HDR делает его отличным инструментом для работы с цветом и видеомонтажа. Антибликовое покрытие минимизирует отражения при работе при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Унифицированная память объемом 16 ГБ работает как единый пул для CPU и GPU, обеспечивая молниеносный доступ к данным без традиционных задержек при передаче между компонентами. Встроенный SSD на 1 ТБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти нет, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из анодированного алюминия отличается премиальным качеством сборки и при этом сохраняет компактность. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой Spatial Audio создает объемное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу комфортной.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональный инструмент с соответствующей ценой. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на этапе покупки. Для базовых задач и веб-серфинга такая мощность избыточна - можно рассмотреть MacBook Air. Однако для профессионалов, работающих с видео, фото, кодом или дизайном, это отличная инвестиция в производительность и комфорт работы с гарантией высокой остаточной стоимости.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Pro 14" с чипом M4 - профессиональный ноутбук премиум-класса, ориентированный на разработчиков, дизайнеров и создателей контента. Мощный процессор Apple Silicon нового поколения делает его идеальным выбором для работы с видео в Final Cut Pro, обработки RAW-фотографий, разработки iOS-приложений в Xcode и сложных задач в Adobe Creative Suite. Конфигурация с 16 ГБ unified memory и терабайтным SSD обеспечивает комфортную работу даже с ресурсоемкими проектами.
Процессор, видеокарта и производительность
10-ядерный процессор M4 представляет новое поколение чипов Apple Silicon, демонстрируя существенный прирост производительности по сравнению с M3. Встроенный 10-ядерный графический процессор отлично справляется с рендерингом видео, 3D-графикой и профессиональными приложениями. Архитектура ARM обеспечивает высокую энергоэффективность при максимальной производительности, позволяя работать с 4K-видео и многослойными проектами в Photoshop без задержек.
Экран и комфорт работы
14,2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей предлагает исключительное качество изображения с высокой яркостью до 1600 нит, широким цветовым охватом P3 и технологией ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. Разрешение экрана обеспечивает идеальную четкость текста и изображений, а поддержка HDR делает его отличным инструментом для работы с цветом и видеомонтажа. Антибликовое покрытие минимизирует отражения при работе при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Унифицированная память объемом 16 ГБ работает как единый пул для CPU и GPU, обеспечивая молниеносный доступ к данным без традиционных задержек при передаче между компонентами. Встроенный SSD на 1 ТБ отличается высокой скоростью чтения и записи, что важно при работе с большими файлами и проектами. Хотя возможности физического расширения памяти нет, оптимизация macOS позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус из анодированного алюминия отличается премиальным качеством сборки и при этом сохраняет компактность. Активная система охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M4 и емкой батарее, ноутбук способен работать до 18 часов при обычном использовании и около 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, HDMI, слотом для SD-карт и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживается Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. 1080p FaceTime HD камера обеспечивает качественную картинку в видеозвонках, а система из шести динамиков с поддержкой Spatial Audio создает объемное звучание. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой и большой Force Touch трекпад делают работу комфортной.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что это профессиональный инструмент с соответствующей ценой. Отсутствие возможности апгрейда требует правильного выбора конфигурации на этапе покупки. Для базовых задач и веб-серфинга такая мощность избыточна - можно рассмотреть MacBook Air. Однако для профессионалов, работающих с видео, фото, кодом или дизайном, это отличная инвестиция в производительность и комфорт работы с гарантией высокой остаточной стоимости.
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