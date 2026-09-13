Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0)
Для кого и под какие задачи
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 ориентирован на геймеров, которым важен баланс производительности и цены. Конфигурация с Intel Core i5 13-го поколения и RTX 5050 уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики, а также подойдет для работы с фото, легкого видеомонтажа и стриминга. Благодаря 16-дюймовому экрану ноутбук также удобен для учебы и работы с документами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-13450HX с 10 ядрами (6P+4E) и 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики в Full HD разрешении. Связка CPU и GPU также справляется с задачами вроде обработки фотографий в Lightroom или монтажа видео в Adobe Premiere Pro.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с классическим 16:9.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и программ. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Архитектура ноутбуков серии TUF Gaming традиционно предусматривает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом для линейки TUF Gaming дизайне с акцентом на надежность и эффективное охлаждение. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под длительной нагрузкой может быть заметен шум. При весе около 2.2 кг ноутбук остается относительно мобильным для своего класса, но для ежедневных перемещений лучше рассмотреть более легкие альтернативы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, сетевой разъем для стабильного проводного интернета и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Клавиатура оснащена подсветкой для комфортной работы в темноте. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что RTX 5050 - начальная игровая видеокарта, которая может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит заранее планировать расширение хранилища. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат на лицензию Windows и времени на начальную настройку. Ноутбук оптимально подойдет геймерам с ограниченным бюджетом и тем, кто ищет универсальное решение для игр и работы, не требующей максимальной производительности.
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Для кого и под какие задачи
Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 ориентирован на геймеров, которым важен баланс производительности и цены. Конфигурация с Intel Core i5 13-го поколения и RTX 5050 уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики, а также подойдет для работы с фото, легкого видеомонтажа и стриминга. Благодаря 16-дюймовому экрану ноутбук также удобен для учебы и работы с документами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-13450HX с 10 ядрами (6P+4E) и 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики в Full HD разрешении. Связка CPU и GPU также справляется с задачами вроде обработки фотографий в Lightroom или монтажа видео в Adobe Premiere Pro.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с классическим 16:9.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и программ. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Архитектура ноутбуков серии TUF Gaming традиционно предусматривает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом для линейки TUF Gaming дизайне с акцентом на надежность и эффективное охлаждение. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под длительной нагрузкой может быть заметен шум. При весе около 2.2 кг ноутбук остается относительно мобильным для своего класса, но для ежедневных перемещений лучше рассмотреть более легкие альтернативы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, сетевой разъем для стабильного проводного интернета и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Клавиатура оснащена подсветкой для комфортной работы в темноте. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что RTX 5050 - начальная игровая видеокарта, которая может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит заранее планировать расширение хранилища. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат на лицензию Windows и времени на начальную настройку. Ноутбук оптимально подойдет геймерам с ограниченным бюджетом и тем, кто ищет универсальное решение для игр и работы, не требующей максимальной производительности.
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