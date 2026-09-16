Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G18 G815LR-S9085 Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 18" IPS WQXGA без ОС grey (90NR0LT1-M00390)

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Мощная начинка с новейшим процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой RTX 5070 Ti позволяет запускать любые современные игры на максимальных настройках, а также заниматься стримингом, 3D-рендерингом или обработкой видео в 4K. Большой 18-дюймовый экран превращает ноутбук в полноценную мобильную игровую станцию.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 9 275HX нового поколения Meteor Lake обеспечивает впечатляющую производительность благодаря гибридной архитектуре с производительными и энергоэффективными ядрами. GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR6 легко справляется с современными играми в максимальном качестве при высокой частоте кадров, поддерживает трассировку лучей и DLSS 3.5. Связка из 32 ГБ оперативной памяти и мощной графики также отлично подходит для работы с тяжелыми проектами в Adobe Premiere или Blender.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей без разрывов кадров, а качественная IPS-матрица радует широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Большая диагональ позволяет комфортно работать с несколькими окнами одновременно.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и профессиональных приложений. Скоростной NVMe SSD объемом 1 ТБ гарантирует быструю загрузку системы и моментальный запуск игр. При необходимости есть возможность добавить второй накопитель для хранения медиатеки или проектов.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус из качественных материалов обеспечивает надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Продвинутая система охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом и несколькими вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на большой экран и производительное железо, ноутбук сохраняет относительную мобильность для своего класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных портов, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5 Gigabit Ethernet. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой, настраиваемой через фирменное ПО Armory Crate.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это крупный и мощный игровой ноутбук, который не предназначен для частых переносок. Под серьезной нагрузкой система охлаждения может работать достаточно шумно, что типично для высокопроизводительных моделей. Операционная система не предустановлена, потребуется самостоятельная установка Windows. Рекомендуется использовать ноутбук с подключенным блоком питания для максимальной производительности в играх и тяжелых приложениях.