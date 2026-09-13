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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0)

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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 13
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 14
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 13
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 14
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
409 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713360
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0)

Играйте с лучшими, подкрепленными мощностью процессора Intel Core Ultra 9 275HX. Благодаря 8 производительным и 16 эффективным ядрам этот кристалл нового поколения может обеспечивать высокую частоту кадров как в киберспорте, так и в играх AAA. SCAR 18 также имеет доступ к ускорению ИИ в некоторых приложениях для создания контента, что дает вам невероятную гибкость в использовании вашей игровой машины. Играйте с лучшими, подкрепленными мощью процессора Intel Core следующего поколения. Благодаря 8 производительным и 16 эффективным ядрам этот кристалл следующего поколения может обеспечивать высокую частоту кадров как в киберспорте, так и в играх AAA. SCAR 18 также имеет доступ к ускорению ИИ в некоторых приложениях для создания контента, что дает вам невероятную гибкость в использовании вашей игровой машины. Отличным игровым машинам нужен отличный графический процессор, поэтому мы оснастили SCAR 18 графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5090. Благодаря максимальной TGP 175 Вт, оптимизированной эффективности, обеспечиваемой технологиями NVIDIA Max-Q, такими как Dynamic Boost и Advanced Optimus, а также функциями с ускорением на основе искусственного интеллекта, такими как DLSS 4 с многокадровой генерацией, этот графический процессор может вывести ваши игры на невиданные ранее высоты. Мы полностью обновили решение для охлаждения Strix SCAR 18 2025 года с точными расчетами, чтобы гарантировать, что вы получаете наилучшие игровые ощущения от своей машины каждый раз. Мы переместили все выпускные отверстия на заднюю часть шарнира, не допуская попадания теплого воздуха в вашу руку с мышкой. Боковые стороны и нижняя часть машины действуют как воздухозаборники, создавая естественный и эффективный путь для воздушного потока. Воздух также проходит через клавиатурную палубу, сохраняя ваши руки прохладнее во время интенсивных игровых сессий. При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, технологией Tri-Fan и жидким металлом Conductonaut Extreme как на ЦП, так и на ГП, Strix SCAR 18 2025 года достигает более низкого уровня шума в режиме Turbo по сравнению с предыдущим поколением, при этом предлагая то же расчетное превосходство, которое вы ожидаете от машины Strix SCAR. Динамики с поддержкой Dolby Atmos оснащены двумя твитерами и двумя направленными вниз вуферами для создания аутентичной звуковой сцены для ваших игр. Звук высокого разрешения гарантирует, что вы услышите музыку в том же качестве, в котором она была записана. Двустороннее шумоподавление с использованием искусственного интеллекта обрабатывает как входящий, так и исходящий звук, чтобы отфильтровывать любые посторонние фоновые шумы, гарантируя, что ваши звонки, чаты и трансляции будут проходить без отвлекающих факторов. Дисплей вашего ноутбука — это окно в новые миры, поэтому мы вложили самое лучшее в наш ROG Strix SCAR 18. Этот дисплей ROG Nebula HDR с технологией Mini LED имеет более 2000 зон затемнения, 1200 нит пиковой яркости и прекрасные цвета благодаря 100% покрытию цветового пространства DCI-P3. SCAR 18 2025 года также был модернизирован с помощью совершенно нового двойного слоя ACR, который уменьшает отражения и повышает контрастность в 4,5 раза для невероятно ярких цветов. В сочетании с нашим собственным движком Nebula HDR этот дисплей гарантирует, что каждая игра и фильм будут по-настоящему справедливы. А благодаря невероятно высокой частоте обновления 240 Гц и полной поддержке NVIDIA G-SYNC движение будет невероятно плавным, что позволит вам увидеть каждого врага прежде, чем он увидит вас.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix Scar 18
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Играйте с лучшими, подкрепленными мощностью процессора Intel Core Ultra 9 275HX. Благодаря 8 производительным и 16 эффективным ядрам этот кристалл нового поколения может обеспечивать высокую частоту кадров как в киберспорте, так и в играх AAA. SCAR 18 также имеет доступ к ускорению ИИ в некоторых приложениях для создания контента, что дает вам невероятную гибкость в использовании вашей игровой машины. Играйте с лучшими, подкрепленными мощью процессора Intel Core следующего поколения. Благодаря 8 производительным и 16 эффективным ядрам этот кристалл следующего поколения может обеспечивать высокую частоту кадров как в киберспорте, так и в играх AAA. SCAR 18 также имеет доступ к ускорению ИИ в некоторых приложениях для создания контента, что дает вам невероятную гибкость в использовании вашей игровой машины. Отличным игровым машинам нужен отличный графический процессор, поэтому мы оснастили SCAR 18 графическим процессором для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 5090. Благодаря максимальной TGP 175 Вт, оптимизированной эффективности, обеспечиваемой технологиями NVIDIA Max-Q, такими как Dynamic Boost и Advanced Optimus, а также функциями с ускорением на основе искусственного интеллекта, такими как DLSS 4 с многокадровой генерацией, этот графический процессор может вывести ваши игры на невиданные ранее высоты. Мы полностью обновили решение для охлаждения Strix SCAR 18 2025 года с точными расчетами, чтобы гарантировать, что вы получаете наилучшие игровые ощущения от своей машины каждый раз. Мы переместили все выпускные отверстия на заднюю часть шарнира, не допуская попадания теплого воздуха в вашу руку с мышкой. Боковые стороны и нижняя часть машины действуют как воздухозаборники, создавая естественный и эффективный путь для воздушного потока. Воздух также проходит через клавиатурную палубу, сохраняя ваши руки прохладнее во время интенсивных игровых сессий. При сочетании сквозной испарительной камеры с многослойным радиатором, технологией Tri-Fan и жидким металлом Conductonaut Extreme как на ЦП, так и на ГП, Strix SCAR 18 2025 года достигает более низкого уровня шума в режиме Turbo по сравнению с предыдущим поколением, при этом предлагая то же расчетное превосходство, которое вы ожидаете от машины Strix SCAR. Динамики с поддержкой Dolby Atmos оснащены двумя твитерами и двумя направленными вниз вуферами для создания аутентичной звуковой сцены для ваших игр. Звук высокого разрешения гарантирует, что вы услышите музыку в том же качестве, в котором она была записана. Двустороннее шумоподавление с использованием искусственного интеллекта обрабатывает как входящий, так и исходящий звук, чтобы отфильтровывать любые посторонние фоновые шумы, гарантируя, что ваши звонки, чаты и трансляции будут проходить без отвлекающих факторов. Дисплей вашего ноутбука — это окно в новые миры, поэтому мы вложили самое лучшее в наш ROG Strix SCAR 18. Этот дисплей ROG Nebula HDR с технологией Mini LED имеет более 2000 зон затемнения, 1200 нит пиковой яркости и прекрасные цвета благодаря 100% покрытию цветового пространства DCI-P3. SCAR 18 2025 года также был модернизирован с помощью совершенно нового двойного слоя ACR, который уменьшает отражения и повышает контрастность в 4,5 раза для невероятно ярких цветов. В сочетании с нашим собственным движком Nebula HDR этот дисплей гарантирует, что каждая игра и фильм будут по-настоящему справедливы. А благодаря невероятно высокой частоте обновления 240 Гц и полной поддержке NVIDIA G-SYNC движение будет невероятно плавным, что позволит вам увидеть каждого врага прежде, чем он увидит вас.
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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA126W Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD2Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M005S0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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