Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)
Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A18 создан для требовательных геймеров, которые ценят большой экран и производительность. 18-дюймовый формат делает его отличным выбором не только для современных игр, но и для работы с графикой, монтажа видео и стриминга. Конфигурация с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних и высоких настройках, а также заниматься контент-созданием.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высокой частоты кадров в актуальных играх. Такая комбинация также эффективно справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и нагрузкой на видеокарту. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Повышенная частота обновления экрана делает картинку плавной и отзывчивой, что особенно заметно в динамичных играх.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и профессиональных приложений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Архитектура ноутбука предусматривает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в фирменном защищенном стиле линейки TUF Gaming с военным сертификатом надежности. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой шум может быть заметным. Учитывая производительную начинку и большой экран, автономность в игровых сессиях будет ограниченной, но для обычной работы батарея обеспечит несколько часов без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного интернета. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что это довольно крупный и тяжелый ноутбук, не предназначенный для частой переноски. Операционная система не предустановлена, что потребует дополнительных затрат на лицензию Windows. Объем SSD может потребовать расширения при большой библиотеке игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет производительный gaming-ноутбук с большим экраном и возможностью апгрейда, готов мириться с весом и умеренной автономностью ради высокой производительности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 93 630 руб.23408 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD197W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 93 940 руб.23485 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 93 960 руб.23490 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBook GL614 Intel Core i5-13420H/16Gb/SSD512Gb/...
-
В наличииЦена 94 430 руб.23608 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3407QA-QD267W Snapdragon X X1-26-100 1...
-
В наличииЦена 94 990 руб.23748 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 AHP 2.5K 350nit 120Gz Ryzen7-8745...
-
В наличииЦена 95 070 руб.23768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 070 руб.23768 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 95 090 руб.23773 руб. в СплитНоутбук Huawei MateBook 14 FLMH-X 14" OLED Touch 2K (2880x1920) ...
-
В наличииЦена 97 280 руб.24320 руб. в СплитHP Probook 440 G11 [DJ9P3PT] Silver 14" {WUXGA Ultra 7 155U(1.7G...
-
В наличииЦена 97 450 руб.24363 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad E14 G7 Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel G...
-
В наличииЦена 98 390 руб.24598 руб. в СплитНоутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen7 16Gb SSD512Gb RTX5050 8...
-
В наличииЦена 99 980 руб.24995 руб. в СплитHP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb...
Для кого и под какие задачи
Мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A18 создан для требовательных геймеров, которые ценят большой экран и производительность. 18-дюймовый формат делает его отличным выбором не только для современных игр, но и для работы с графикой, монтажа видео и стриминга. Конфигурация с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних и высоких настройках, а также заниматься контент-созданием.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высокой частоты кадров в актуальных играх. Такая комбинация также эффективно справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и нагрузкой на видеокарту. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Повышенная частота обновления экрана делает картинку плавной и отзывчивой, что особенно заметно в динамичных играх.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и профессиональных приложений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Архитектура ноутбука предусматривает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в фирменном защищенном стиле линейки TUF Gaming с военным сертификатом надежности. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой шум может быть заметным. Учитывая производительную начинку и большой экран, автономность в игровых сессиях будет ограниченной, но для обычной работы батарея обеспечит несколько часов без подзарядки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного интернета. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных.
Важные нюансы перед покупкой
Следует учитывать, что это довольно крупный и тяжелый ноутбук, не предназначенный для частой переноски. Операционная система не предустановлена, что потребует дополнительных затрат на лицензию Windows. Объем SSD может потребовать расширения при большой библиотеке игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет производительный gaming-ноутбук с большим экраном и возможностью апгрейда, готов мириться с весом и умеренной автономностью ради высокой производительности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, С большим экраном, Для дизайнера, IPS, Игровые, AMD, Игровые MSI, С SSD
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Что сильно удивило, работает намного тише моего msi. Для моих задач более чем хватает.
Достоинства:
Комментарий:
огонь!! есть небольшой осадок, заказал первый раз он застрял где то в пути. заказал второй раз, всё пришел отлично упакован. Внешний вид и характеристики впечатляют, главное успел купить за 69700
Достоинства:
Комментарий:
Ноут супер. Соотношение цены и качества. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
работает все отлично нравится пришёл бистро пишу отзыв где-то спустя неделю упаковка была хорошая плотная
Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Что сильно удивило, работает намного тише моего msi. Для моих задач более чем хватает.
Достоинства:
Комментарий:
огонь!! есть небольшой осадок, заказал первый раз он застрял где то в пути. заказал второй раз, всё пришел отлично упакован. Внешний вид и характеристики впечатляют, главное успел купить за 69700
Достоинства:
Комментарий:
Ноут супер. Соотношение цены и качества. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
работает все отлично нравится пришёл бистро пишу отзыв где-то спустя неделю упаковка была хорошая плотная