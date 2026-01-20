Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)

4 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 14
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 14
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713343
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
5.05

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A18 создан для требовательных геймеров, которые ценят большой экран и производительность. 18-дюймовый формат делает его отличным выбором не только для современных игр, но и для работы с графикой, монтажа видео и стриминга. Конфигурация с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних и высоких настройках, а также заниматься контент-созданием.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высокой частоты кадров в актуальных играх. Такая комбинация также эффективно справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и нагрузкой на видеокарту. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Повышенная частота обновления экрана делает картинку плавной и отзывчивой, что особенно заметно в динамичных играх.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и профессиональных приложений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Архитектура ноутбука предусматривает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в фирменном защищенном стиле линейки TUF Gaming с военным сертификатом надежности. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой шум может быть заметным. Учитывая производительную начинку и большой экран, автономность в игровых сессиях будет ограниченной, но для обычной работы батарея обеспечит несколько часов без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного интернета. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это довольно крупный и тяжелый ноутбук, не предназначенный для частой переноски. Операционная система не предустановлена, что потребует дополнительных затрат на лицензию Windows. Объем SSD может потребовать расширения при большой библиотеке игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет производительный gaming-ноутбук с большим экраном и возможностью апгрейда, готов мириться с весом и умеренной автономностью ради высокой производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0)

Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Что сильно удивило, работает намного тише моего msi. Для моих задач более чем хватает.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
огонь!! есть небольшой осадок, заказал первый раз он застрял где то в пути. заказал второй раз, всё пришел отлично упакован. Внешний вид и характеристики впечатляют, главное успел купить за 69700
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Ноут супер. Соотношение цены и качества. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Ражаб С.

Достоинства:


Комментарий:
работает все отлично нравится пришёл бистро пишу отзыв где-то спустя неделю упаковка была хорошая плотная



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук ASUS TUF Gaming A18 создан для требовательных геймеров, которые ценят большой экран и производительность. 18-дюймовый формат делает его отличным выбором не только для современных игр, но и для работы с графикой, монтажа видео и стриминга. Конфигурация с процессором Ryzen 7 и видеокартой RTX 5050 позволяет комфортно играть в современные игры на средних и высоких настройках, а также заниматься контент-созданием.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высокой частоты кадров в актуальных играх. Такая комбинация также эффективно справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и нагрузкой на видеокарту. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Повышенная частота обновления экрана делает картинку плавной и отзывчивой, что особенно заметно в динамичных играх.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и профессиональных приложений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Архитектура ноутбука предусматривает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в фирменном защищенном стиле линейки TUF Gaming с военным сертификатом надежности. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой шум может быть заметным. Учитывая производительную начинку и большой экран, автономность в игровых сессиях будет ограниченной, но для обычной работы батарея обеспечит несколько часов без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всем необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного интернета. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных.

Важные нюансы перед покупкой

Следует учитывать, что это довольно крупный и тяжелый ноутбук, не предназначенный для частой переноски. Операционная система не предустановлена, что потребует дополнительных затрат на лицензию Windows. Объем SSD может потребовать расширения при большой библиотеке игр. Рекомендуется к покупке тем, кто ищет производительный gaming-ноутбук с большим экраном и возможностью апгрейда, готов мириться с весом и умеренной автономностью ради высокой производительности.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление отличное. Что сильно удивило, работает намного тише моего msi. Для моих задач более чем хватает.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
огонь!! есть небольшой осадок, заказал первый раз он застрял где то в пути. заказал второй раз, всё пришел отлично упакован. Внешний вид и характеристики впечатляют, главное успел купить за 69700
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Ноут супер. Соотношение цены и качества. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Ражаб С.

Достоинства:


Комментарий:
работает все отлично нравится пришёл бистро пишу отзыв где-то спустя неделю упаковка была хорошая плотная


Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UH-S8049 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NM1-M002F0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...