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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
129 290 руб. 
Начислим 2069 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713341
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)
129 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
5.05

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)

Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Эта модель оснащена современным Bluetooth 5.3, обеспечивающим быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Несмотря на вес 2,6 кг, ноутбук сохраняет мобильность и удобство в переноске. Он оснащен графическим контроллером nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти, что обеспечивает отличную производительность для игр и графически интенсивных задач. Большой 18-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 даст вам возможность насладиться четкими и насыщенными цветами при просмотре контента или работе с медиа. Процессор от AMD, имеющий 8 ядер, в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что позволило снизить его вес без потери прочности. Важным атрибутом для удобной работы в темное время суток является подсветка клавиатуры. На борту имеется разнообразие портов для подключения различных периферийных устройств: один порт USB 2.0 и два порта USB 3.0, позволяющих быстро и эффективно обмениваться данными. Этот ноутбук — отличное сочетание мощности, функциональности и современных технологий, подходящее для пользователей с самыми разнообразными потребностями.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus — это мощное и многофункциональное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Эта модель оснащена современным Bluetooth 5.3, обеспечивающим быструю и стабильную беспроводную связь с другими устройствами. Несмотря на вес 2,6 кг, ноутбук сохраняет мобильность и удобство в переноске. Он оснащен графическим контроллером nVidia GeForce RTX 5060 с 8 Гб видеопамяти, что обеспечивает отличную производительность для игр и графически интенсивных задач. Большой 18-дюймовый экран с разрешением 1920x1200 даст вам возможность насладиться четкими и насыщенными цветами при просмотре контента или работе с медиа. Процессор от AMD, имеющий 8 ядер, в сочетании с 16 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость обработки данных и многозадачность. Для хранения данных предусмотрен SSD объемом 512 Гб, который обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Корпус ноутбука выполнен из пластика, что позволило снизить его вес без потери прочности. Важным атрибутом для удобной работы в темное время суток является подсветка клавиатуры. На борту имеется разнообразие портов для подключения различных периферийных устройств: один порт USB 2.0 и два порта USB 3.0, позволяющих быстро и эффективно обмениваться данными. Этот ноутбук — отличное сочетание мощности, функциональности и современных технологий, подходящее для пользователей с самыми разнообразными потребностями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming A18 FA808UM-S8050 Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb RTX 5060 8Gb 18" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0NN1-M00310) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 129290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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