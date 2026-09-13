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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)

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Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713334
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
72 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х10х1
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Asus Zenbook S 14 OLED создан для бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны мобильность, производительность и качество экрана. Компактный 14-дюймовый форм-фактор в сочетании с новейшим процессором Intel Core Ultra и графикой Arc делают его отличным выбором для работы с документами, презентациями, многозадачности и даже легкой обработки фото и видео. Модель особенно подойдет тем, кто часто работает в поездках или на встречах, где важны автономность и презентабельный внешний вид.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 158V с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Arc 140V существенно мощнее типичных интегрированных решений, что позволяет комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать современные игры на средних настройках. Связка из 32 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в режиме многозадачности даже с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями.

Экран и комфорт работы

OLED-дисплей с разрешением 3K обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Матрица предлагает расширенный цветовой охват и отличную яркость, что делает экран комфортным как для работы с текстом и таблицами, так и для просмотра контента или обработки фотографий. OLED-технология гарантирует мгновенный отклик и великолепные углы обзора, важные при работе с визуальным контентом или презентациями.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти полностью закрывают потребности в многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, проектов и медиаконтента. Такой объем накопителя позволяет не беспокоиться о свободном месте в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что важно при частных переездах и работе вне офиса. Современная система охлаждения эффективно справляется с температурами процессора и графики даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительную автономную работу, достаточную для полного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, что позволяет подключать внешние мониторы и периферию. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home, качественная веб-камера для видеоконференций, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца дополняют премиальный характер устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран, хоть и обеспечивает великолепное качество изображения, требует периодической смены картинки для предотвращения выгорания. Производительность графики Intel Arc достаточна для повседневных задач и легких игр, но может уступать дискретным решениям NVIDIA в специфических приложениях. Модель идеально подойдет бизнес-пользователям, руководителям и профессионалам, которым важны мобильность, качество экрана и длительная автономная работа, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше рассмотреть альтернативы с более мощной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
72 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Asus Zenbook S 14 OLED создан для бизнес-пользователей и профессионалов, которым важны мобильность, производительность и качество экрана. Компактный 14-дюймовый форм-фактор в сочетании с новейшим процессором Intel Core Ultra и графикой Arc делают его отличным выбором для работы с документами, презентациями, многозадачности и даже легкой обработки фото и видео. Модель особенно подойдет тем, кто часто работает в поездках или на встречах, где важны автономность и презентабельный внешний вид.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен инновационным процессором Intel Core Ultra 7 158V с поддержкой искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Arc 140V существенно мощнее типичных интегрированных решений, что позволяет комфортно работать с графическими приложениями и даже запускать современные игры на средних настройках. Связка из 32 ГБ оперативной памяти и производительного процессора гарантирует плавную работу в режиме многозадачности даже с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями.

Экран и комфорт работы

OLED-дисплей с разрешением 3K обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую детализацию изображения. Матрица предлагает расширенный цветовой охват и отличную яркость, что делает экран комфортным как для работы с текстом и таблицами, так и для просмотра контента или обработки фотографий. OLED-технология гарантирует мгновенный отклик и великолепные углы обзора, важные при работе с визуальным контентом или презентациями.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти полностью закрывают потребности в многозадачности и работе с ресурсоемкими приложениями. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, проектов и медиаконтента. Такой объем накопителя позволяет не беспокоиться о свободном месте в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что важно при частных переездах и работе вне офиса. Современная система охлаждения эффективно справляется с температурами процессора и графики даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает длительную автономную работу, достаточную для полного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Несмотря на тонкий корпус, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой Thunderbolt, что позволяет подключать внешние мониторы и периферию. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home, качественная веб-камера для видеоконференций, подсветка клавиатуры и сканер отпечатка пальца дополняют премиальный характер устройства.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это премиальное устройство с соответствующей ценой. OLED-экран, хоть и обеспечивает великолепное качество изображения, требует периодической смены картинки для предотвращения выгорания. Производительность графики Intel Arc достаточна для повседневных задач и легких игр, но может уступать дискретным решениям NVIDIA в специфических приложениях. Модель идеально подойдет бизнес-пользователям, руководителям и профессионалам, которым важны мобильность, качество экрана и длительная автономная работа, но геймерам или специалистам по 3D-графике лучше рассмотреть альтернативы с более мощной видеокартой.

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Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook S 14 OLED UX5406SA-PV055W Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 3K Win11Home grey Bag (90NB14F1-M002C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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