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Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0)

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Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 10
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 11
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 12
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 13
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 14
Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 10
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 11
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 12
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 13
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 14
  • Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
100 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713312
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х2
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core 5 210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
63 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook V16 V3607VM-RP058 Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB16K1-M004Y0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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