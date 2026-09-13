Top.Mail.Ru
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713311
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760)

Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760)

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407CA-LY097 Core Ultra 5 225H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey (90NB16J2-M00760) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...