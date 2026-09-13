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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 9
Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 9
  • Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14&quot; OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
68 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713309
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.3

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук ASUS VivoBook S14 на базе ARM-процессора Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, ценящих автономность и компактность. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану, этот ультрабук станет надежным спутником для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает вдали от розетки.

Процессор, видеокарта и производительность

Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для повседневных задач и многозадачной работы. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает плавную работу интерфейса и воспроизведение медиаконтента. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, браузером и легкими программами для работы с фото, однако не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица гарантирует комфортный просмотр фильмов и работу с текстом благодаря высокой четкости изображения. OLED-технология также способствует энергоэффективности при отображении темного контента, что положительно влияет на время автономной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и множеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается небольшим весом и тонким профилем, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения ARM-процессора обеспечивает бесшумную работу без нагрева. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном гарантирует длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук весь рабочий день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

VivoBook S14 оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home гарантирует полную совместимость с популярным программным обеспечением, несмотря на ARM-архитектуру процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением важно учитывать, что ARM-процессор может иметь ограничения в совместимости с некоторыми специализированными программами, оптимизированными под x86-архитектуру. Ноутбук идеально подойдет тем, кто ценит длительное время автономной работы, компактность и бесшумность, а также работает преимущественно с офисными приложениями и веб-сервисами. Если же вам требуется запуск ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на базе процессоров Intel или AMD.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Qualcomm
Серия процессора
Qualcomm Snapdragon X
Развернуть
Модель процессора
X1-26-100
Частота процессора, ГГц
2.97
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Qualcomm Adreno
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук ASUS VivoBook S14 на базе ARM-процессора Snapdragon X ориентирован на мобильных пользователей, ценящих автономность и компактность. Устройство отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и потребления контента. Благодаря энергоэффективной платформе и OLED-экрану, этот ультрабук станет надежным спутником для студентов, офисных работников и всех, кто часто работает вдали от розетки.

Процессор, видеокарта и производительность

Snapdragon X X1-26-100 - энергоэффективный ARM-процессор, оптимизированный для повседневных задач и многозадачной работы. Встроенная графика Qualcomm Adreno обеспечивает плавную работу интерфейса и воспроизведение медиаконтента. Такая конфигурация отлично справляется с офисными приложениями, браузером и легкими программами для работы с фото, однако не предназначена для ресурсоемких игр или профессиональной обработки видео.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и отличную контрастность. Матрица гарантирует комфортный просмотр фильмов и работу с текстом благодаря высокой четкости изображения. OLED-технология также способствует энергоэффективности при отображении темного контента, что положительно влияет на время автономной работы.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в многозадачном режиме с несколькими открытыми приложениями и множеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается небольшим весом и тонким профилем, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Пассивная система охлаждения ARM-процессора обеспечивает бесшумную работу без нагрева. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном гарантирует длительное время автономной работы, позволяя использовать ноутбук весь рабочий день без подзарядки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

VivoBook S14 оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home гарантирует полную совместимость с популярным программным обеспечением, несмотря на ARM-архитектуру процессора.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением важно учитывать, что ARM-процессор может иметь ограничения в совместимости с некоторыми специализированными программами, оптимизированными под x86-архитектуру. Ноутбук идеально подойдет тем, кто ценит длительное время автономной работы, компактность и бесшумность, а также работает преимущественно с офисными приложениями и веб-сервисами. Если же вам требуется запуск ресурсоемких программ или игр, стоит рассмотреть модели на базе процессоров Intel или AMD.

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Ноутбук Asus VivoBook S14 S3407QA-SF044W Snapdragon X X1-26-100 16Gb SSD1Tb Qualcomm Adreno 14" OLED FHD+ Win11Home grey (90NB16B2-M004B0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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