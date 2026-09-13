Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)
Эта модель от ASUS — компактный и производительный ноутбук, идеально подходящий для повседневных задач: от офисной работы и учёбы до просмотра фильмов и лёгких графических задач. Сочетание современного процессора, качественного экрана и лёгкого корпуса делает его удобным спутником как дома, так и в пути. Производительность и мощность Процессор Intel Core i5-13420H с тактовой частотой 2.1 ГГц (с возможностью турбоускорения) обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме. Это позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузерами с большим количеством вкладок, а также запускать лёгкие графические редакторы или программы для монтажа видео. 8 ядер и 12 потоков гарантируют высокую производительность даже при нагрузке. Экран и визуальные возможности 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 пикселей и матовым покрытием обеспечивает чёткую и детализированную картинку без бликов. Это особенно важно для длительной работы за ноутбуком, так как снижает нагрузку на глаза. Широкие углы обзора IPS-матрицы позволяют комфортно просматривать контент даже под углом. Дизайн и портативность Корпус из лёгкого и прочного материала весит всего 1.88 кг, что делает ноутбук удобным для переноски. Тонкий профиль и стильный чёрный цвет (Indie Black) придают устройству современный и строгий вид.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 760 руб.15440 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 61 920 руб.15480 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
-
В наличииЦена 62 390 руб.15598 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4055 Intel Core 5 120U/16Gb (...
-
В наличииЦена 62 560 руб.15640 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 63 500 руб.15875 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" Core i5-13420H 16Gb, SSD 512Gb B...
-
В наличииЦена 63 750 руб. 97 190 руб.15938 руб. в СплитНоутбук HP EliteBook 640 G10 14" (818C3EA)
-
В наличииЦена 64 370 руб.16093 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 64 770 руб.16193 руб. в СплитНоутбук Acer AL15-61P-R83Y AMD Ryzen 5 8640HS/16Gb/512Gb SSD/15....
-
В наличииЦена 64 860 руб.16215 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 Intel Core i5-13420H/16Gb/...
-
В наличииЦена 65 410 руб.16353 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ058 Core 5 320 16Gb SSD512Gb ...
-
В наличииЦена 65 740 руб.16435 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 ...
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 16 X1605VA-MB2106 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA без ОС black (90NB10N3-M02KZ0)