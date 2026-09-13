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Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560)

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Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5450
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото 6
  • Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото 7
  • Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото 8
  • Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713278
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5450
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.85

Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560)

Для кого и под какие задачи

Dell Latitude 5450 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Это практичное решение для офисных сотрудников, менеджеров среднего звена и специалистов, часто работающих удаленно или в командировках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U нового поколения Meteor Lake, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics достаточна для работы с интерфейсом операционной системы, просмотра видео и легких графических задач. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и видеозвонками.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый WVA-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественное изображение с широкими углами обзора. Матрица хорошо подходит для длительной работы с текстом и таблицами благодаря комфортной цветопередаче и достаточной яркости. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при различном освещении, не напрягая глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих документов и файлов. Конфигурация хорошо сбалансирована для бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Продуманная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от компонентов при низком уровне шума, что важно для офисной среды. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным управлением питанием обеспечивает длительное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-пользователя, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Предустановленная ОС Linux позволяет настроить рабочую среду под свои потребности или установить Windows при необходимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется с Linux, что может потребовать дополнительных затрат на лицензию Windows, если она необходима. Модель ориентирована на бизнес-задачи и не подходит для ресурсоемких приложений или игр из-за отсутствия мощной дискретной графики. Однако для целевой аудитории корпоративных пользователей Dell Latitude 5450 предлагает оптимальный баланс производительности, надежности и мобильности.

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Dell Latitude 5450
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Dell Latitude 5450 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Это практичное решение для офисных сотрудников, менеджеров среднего звена и специалистов, часто работающих удаленно или в командировках.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U нового поколения Meteor Lake, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics достаточна для работы с интерфейсом операционной системы, просмотра видео и легких графических задач. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и видеозвонками.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый WVA-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественное изображение с широкими углами обзора. Матрица хорошо подходит для длительной работы с текстом и таблицами благодаря комфортной цветопередаче и достаточной яркости. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при различном освещении, не напрягая глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих документов и файлов. Конфигурация хорошо сбалансирована для бизнес-задач.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Продуманная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от компонентов при низком уровне шума, что важно для офисной среды. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным управлением питанием обеспечивает длительное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-пользователя, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Предустановленная ОС Linux позволяет настроить рабочую среду под свои потребности или установить Windows при необходимости.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется с Linux, что может потребовать дополнительных затрат на лицензию Windows, если она необходима. Модель ориентирована на бизнес-задачи и не подходит для ресурсоемких приложений или игр из-за отсутствия мощной дискретной графики. Однако для целевой аудитории корпоративных пользователей Dell Latitude 5450 предлагает оптимальный баланс производительности, надежности и мобильности.

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Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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