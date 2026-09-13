Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Latitude 5450 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" WVA FHD Linux grey (5450-7560)
Для кого и под какие задачи
Dell Latitude 5450 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Это практичное решение для офисных сотрудников, менеджеров среднего звена и специалистов, часто работающих удаленно или в командировках.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U нового поколения Meteor Lake, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics достаточна для работы с интерфейсом операционной системы, просмотра видео и легких графических задач. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и видеозвонками.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый WVA-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественное изображение с широкими углами обзора. Матрица хорошо подходит для длительной работы с текстом и таблицами благодаря комфортной цветопередаче и достаточной яркости. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при различном освещении, не напрягая глаза.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих документов и файлов. Конфигурация хорошо сбалансирована для бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Продуманная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от компонентов при низком уровне шума, что важно для офисной среды. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным управлением питанием обеспечивает длительное время автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-пользователя, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Предустановленная ОС Linux позволяет настроить рабочую среду под свои потребности или установить Windows при необходимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется с Linux, что может потребовать дополнительных затрат на лицензию Windows, если она необходима. Модель ориентирована на бизнес-задачи и не подходит для ресурсоемких приложений или игр из-за отсутствия мощной дискретной графики. Однако для целевой аудитории корпоративных пользователей Dell Latitude 5450 предлагает оптимальный баланс производительности, надежности и мобильности.
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Для кого и под какие задачи
Dell Latitude 5450 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на корпоративных пользователей и профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многооконного веб-серфинга и видеоконференций. Это практичное решение для офисных сотрудников, менеджеров среднего звена и специалистов, часто работающих удаленно или в командировках.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 155U нового поколения Meteor Lake, который обеспечивает отличную производительность в офисных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics достаточна для работы с интерфейсом операционной системы, просмотра видео и легких графических задач. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и видеозвонками.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый WVA-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественное изображение с широкими углами обзора. Матрица хорошо подходит для длительной работы с текстом и таблицами благодаря комфортной цветопередаче и достаточной яркости. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при различном освещении, не напрягая глаза.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих документов и файлов. Конфигурация хорошо сбалансирована для бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с использованием качественных материалов, обеспечивающих надежность при ежедневном использовании. Продуманная система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от компонентов при низком уровне шума, что важно для офисной среды. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированным управлением питанием обеспечивает длительное время автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для бизнес-пользователя, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Предустановленная ОС Linux позволяет настроить рабочую среду под свои потребности или установить Windows при необходимости.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется с Linux, что может потребовать дополнительных затрат на лицензию Windows, если она необходима. Модель ориентирована на бизнес-задачи и не подходит для ресурсоемких приложений или игр из-за отсутствия мощной дискретной графики. Однако для целевой аудитории корпоративных пользователей Dell Latitude 5450 предлагает оптимальный баланс производительности, надежности и мобильности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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