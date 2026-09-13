Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Dell Pro 14 Core Ultra 5 235U 16Gb SSD512Gb Intel HD Graphics 14" WVA FHD Linux grey (PRO14-5653)
Для кого и под какие задачи
Dell Pro 14 создан для профессионалов, которым нужен надежный и компактный ноутбук для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными программами, видеозвонками и легкой работой с графикой. Ноутбук отлично подойдет для бизнес-пользователей, удаленных сотрудников и студентов, ценящих мобильность и длительную автономную работу.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор Intel Core Ultra 5 235U с энергоэффективной архитектурой обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel HD Graphics справляется с базовыми задачами визуализации и воспроизведением видео, хотя и не подходит для серьезных игр или профессиональной обработки графики. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет работать с объемными документами без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый WVA-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица этого типа предлагает хороший баланс между качеством картинки и энергопотреблением, что важно для длительной автономной работы. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при ярком освещении, а Full HD разрешение оптимально для данной диагонали при работе с текстом и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большими документами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и гарантирует оперативную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели бизнес-класса. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору и энергоэффективному экрану ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу, что особенно важно для мобильных профессионалов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. На ноутбуке предустановлена операционная система Linux, что может быть преимуществом для IT-специалистов и пользователей, предпочитающих открытое ПО. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что предустановленная Linux может потребовать некоторого привыкания для пользователей Windows. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но может не подойти креативным специалистам, работающим с тяжелой графикой или видеомонтажом.
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Для кого и под какие задачи
Dell Pro 14 создан для профессионалов, которым нужен надежный и компактный ноутбук для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Благодаря процессору Intel Core Ultra 5 и 16 ГБ оперативной памяти он уверенно справляется с офисными программами, видеозвонками и легкой работой с графикой. Ноутбук отлично подойдет для бизнес-пользователей, удаленных сотрудников и студентов, ценящих мобильность и длительную автономную работу.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор Intel Core Ultra 5 235U с энергоэффективной архитектурой обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel HD Graphics справляется с базовыми задачами визуализации и воспроизведением видео, хотя и не подходит для серьезных игр или профессиональной обработки графики. Система уверенно держит несколько десятков вкладок в браузере и позволяет работать с объемными документами без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый WVA-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица этого типа предлагает хороший баланс между качеством картинки и энергопотреблением, что важно для длительной автономной работы. Антибликовое покрытие позволяет комфортно работать при ярком освещении, а Full HD разрешение оптимально для данной диагонали при работе с текстом и таблицами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большими документами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и гарантирует оперативную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства бизнес-задач.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели бизнес-класса. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и обеспечивает тихую работу в офисных условиях. Благодаря современному процессору и энергоэффективному экрану ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу, что особенно важно для мобильных профессионалов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. На ноутбуке предустановлена операционная система Linux, что может быть преимуществом для IT-специалистов и пользователей, предпочитающих открытое ПО. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что предустановленная Linux может потребовать некоторого привыкания для пользователей Windows. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но может не подойти креативным специалистам, работающим с тяжелой графикой или видеомонтажом.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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