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Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650)

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Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 1
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 2
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 3
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 4
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 5
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 6
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 7
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 8
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 9
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 10
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 11
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 1
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 2
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 3
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 4
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 5
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 6
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 7
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 8
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 9
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 10
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 11
  • Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713270
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Характеристики

Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650)

Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650)

Отзывы о товаре Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650)




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Характеристики
Бренд
DELL
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
VA
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1305U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Dell Vostro 3530 Core i3 1305U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" WVA FHD Linux Ubuntu black (3530-3650) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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