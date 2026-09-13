Top.Mail.Ru
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 11
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 12
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 13
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 14
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 15
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 16
Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713258
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01)

Digma EVE C5802

Элегантный и доступный ноутбук для эффективной работы и развлечений.

Ноутбук Digma EVE C5802 с 15.6-дюймовым IPS дисплеем в стильном серебристом корпусе предлагает отличное качество изображения и широкий угол обзора, делая его идеальным выбором для работы, учебы и развлечений.

Процессор Intel N100 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 0.8 ГГц обеспечивает надежную производительность для повседневных задач, таких как работа с документами, интернет-серфинг и просмотр мультимедийного контента. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают быструю и плавную работу, обеспечивая эффективность многозадачности.

256 ГБ SSD предоставляет достаточно места для хранения файлов и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, улучшая общую производительность ноутбука. Интегрированная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достойное качество графического отображения для стандартных задач и мультимедиа.

Ноутбук поставляется с Windows 11 Professional, предлагая современные функции безопасности и удобный интерфейс для продуктивной работы.

Digma EVE C5802 сочетает в себе надежную производительность, стильный дизайн и современные технологии, предлагая отличное решение для повседневного использования по доступной цене.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Digma EVE C5802

Элегантный и доступный ноутбук для эффективной работы и развлечений.

Ноутбук Digma EVE C5802 с 15.6-дюймовым IPS дисплеем в стильном серебристом корпусе предлагает отличное качество изображения и широкий угол обзора, делая его идеальным выбором для работы, учебы и развлечений.

Процессор Intel N100 с четырьмя ядрами и тактовой частотой 0.8 ГГц обеспечивает надежную производительность для повседневных задач, таких как работа с документами, интернет-серфинг и просмотр мультимедийного контента. 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 поддерживают быструю и плавную работу, обеспечивая эффективность многозадачности.

256 ГБ SSD предоставляет достаточно места для хранения файлов и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, улучшая общую производительность ноутбука. Интегрированная графика Intel UHD Graphics обеспечивает достойное качество графического отображения для стандартных задач и мультимедиа.

Ноутбук поставляется с Windows 11 Professional, предлагая современные функции безопасности и удобный интерфейс для продуктивной работы.

Digma EVE C5802 сочетает в себе надежную производительность, стильный дизайн и современные технологии, предлагая отличное решение для повседневного использования по доступной цене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma EVE C5802 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN15N1-8CXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...