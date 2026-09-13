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Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01)

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Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713257
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core M3
Модель процессора
Intel Core m3 8100Y
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR3
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
37 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01)

Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01)

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core M3
Развернуть
Модель процессора
Intel Core m3 8100Y
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR3
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
37 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01)
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Ноутбук Digma EVE i5980 Core M3 8100Y 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 615 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15CM-ADXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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