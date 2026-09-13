Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma EVE C4801 ориентирован на пользователей, которым нужен доступный и компактный помощник для базовых офисных задач, учебы и веб-серфинга. Благодаря процессору Intel N-series и 8 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами и легкими офисными приложениями. Модель отлично подойдет школьникам, студентам и офисным работникам, не требующим высокой производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel N100, дополненный встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц и воспроизведения онлайн-видео. Многозадачность поддерживается на базовом уровне, но тяжелые приложения, игры и профессиональный софт находятся за пределами возможностей этой модели.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами. Такой дисплей подходит для длительной работы с документами, просмотра видео и веб-серфинга, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечный день.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит аккуратно и современно, а компактные размеры 14-дюймовой модели делают ноутбук удобным для ежедневной переноски. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Аккумулятор емкостью 5900 мАч в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает длительную автономную работу, что важно для учебы и работы вне дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает необходимый минимум для повседневного использования. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности по сравнению с домашней версией. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и периферийным устройствам.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее позиционирование как доступного решения для базовых задач. Производительности достаточно для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но не для требовательных приложений или игр. Объем SSD в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению данных. Ноутбук станет удачным выбором для тех, кто ищет легкое и автономное устройство для учебы или офисной работы по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности, стоит рассмотреть более мощные альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma EVE C4801 ориентирован на пользователей, которым нужен доступный и компактный помощник для базовых офисных задач, учебы и веб-серфинга. Благодаря процессору Intel N-series и 8 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами и легкими офисными приложениями. Модель отлично подойдет школьникам, студентам и офисным работникам, не требующим высокой производительности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel N100, дополненный встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц и воспроизведения онлайн-видео. Многозадачность поддерживается на базовом уровне, но тяжелые приложения, игры и профессиональный софт находятся за пределами возможностей этой модели.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами. Такой дисплей подходит для длительной работы с документами, просмотра видео и веб-серфинга, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечный день.
Память, накопители и расширение
Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Серебристый корпус выглядит аккуратно и современно, а компактные размеры 14-дюймовой модели делают ноутбук удобным для ежедневной переноски. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Аккумулятор емкостью 5900 мАч в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает длительную автономную работу, что важно для учебы и работы вне дома.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает необходимый минимум для повседневного использования. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности по сравнению с домашней версией. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и периферийным устройствам.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее позиционирование как доступного решения для базовых задач. Производительности достаточно для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но не для требовательных приложений или игр. Объем SSD в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению данных. Ноутбук станет удачным выбором для тех, кто ищет легкое и автономное устройство для учебы или офисной работы по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности, стоит рассмотреть более мощные альтернативы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)