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Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)

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Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 11
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 12
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 13
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 14
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 15
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 16
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 17
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 18
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 19
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 20
Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713256
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.23

Описание товара Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma EVE C4801 ориентирован на пользователей, которым нужен доступный и компактный помощник для базовых офисных задач, учебы и веб-серфинга. Благодаря процессору Intel N-series и 8 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами и легкими офисными приложениями. Модель отлично подойдет школьникам, студентам и офисным работникам, не требующим высокой производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel N100, дополненный встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц и воспроизведения онлайн-видео. Многозадачность поддерживается на базовом уровне, но тяжелые приложения, игры и профессиональный софт находятся за пределами возможностей этой модели.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами. Такой дисплей подходит для длительной работы с документами, просмотра видео и веб-серфинга, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечный день.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит аккуратно и современно, а компактные размеры 14-дюймовой модели делают ноутбук удобным для ежедневной переноски. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Аккумулятор емкостью 5900 мАч в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает длительную автономную работу, что важно для учебы и работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает необходимый минимум для повседневного использования. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности по сравнению с домашней версией. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и периферийным устройствам.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее позиционирование как доступного решения для базовых задач. Производительности достаточно для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но не для требовательных приложений или игр. Объем SSD в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению данных. Ноутбук станет удачным выбором для тех, кто ищет легкое и автономное устройство для учебы или офисной работы по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности, стоит рассмотреть более мощные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
Intel Processor N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma EVE C4801 ориентирован на пользователей, которым нужен доступный и компактный помощник для базовых офисных задач, учебы и веб-серфинга. Благодаря процессору Intel N-series и 8 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с работой в браузере, текстовыми документами и легкими офисными приложениями. Модель отлично подойдет школьникам, студентам и офисным работникам, не требующим высокой производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel N100, дополненный встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы с документами, просмотра веб-страниц и воспроизведения онлайн-видео. Многозадачность поддерживается на базовом уровне, но тяжелые приложения, игры и профессиональный софт находятся за пределами возможностей этой модели.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более естественную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами. Такой дисплей подходит для длительной работы с документами, просмотра видео и веб-серфинга, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечный день.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. Твердотельный накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус выглядит аккуратно и современно, а компактные размеры 14-дюймовой модели делают ноутбук удобным для ежедневной переноски. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, работая тихо в большинстве сценариев использования. Аккумулятор емкостью 5900 мАч в сочетании с энергоэффективной платформой обеспечивает длительную автономную работу, что важно для учебы и работы вне дома.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает необходимый минимум для повседневного использования. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности по сравнению с домашней версией. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и периферийным устройствам.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее позиционирование как доступного решения для базовых задач. Производительности достаточно для работы с документами, почтой и интернет-серфинга, но не для требовательных приложений или игр. Объем SSD в 256 ГБ потребует рационального подхода к хранению данных. Ноутбук станет удачным выбором для тех, кто ищет легкое и автономное устройство для учебы или офисной работы по доступной цене, но пользователям, нуждающимся в высокой производительности, стоит рассмотреть более мощные альтернативы.

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Ноутбук Digma EVE C4801 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro silver 5900mAh (DN14N1-8CXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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