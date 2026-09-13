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Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01)

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Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 1
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 2
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 3
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 4
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 5
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 6
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 7
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 8
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 9
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 10
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 11
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 12
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 13
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 14
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 15
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 16
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 17
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 18
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 19
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 20
Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 3
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  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 6
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  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713254
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01)

Для кого и под какие задачи

Digma EVE C5805 представляет собой бюджетный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном, ориентированный на базовые офисные задачи, работу с документами и веб-серфинг. Модель подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна большая диагональ экрана при умеренной цене. Конфигурация оптимальна для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, а также для просмотра веб-страниц и онлайн-видео.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel N100 начального уровня с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Эта комбинация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы в офисных приложениях, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Многозадачность возможна в пределах базовых приложений, однако ресурсоемкие программы и современные игры находятся за пределами возможностей данной конфигурации.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений благодаря хорошим углам обзора и достаточной четкости. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что удобно при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения справляется с базовой нагрузкой без заметного шума. Относительно большая диагональ экрана делает ноутбук менее мобильным, однако это компенсируется удобством работы с документами на большом экране.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к корпоративным функциям и повышенную безопасность. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом, а Bluetooth пригодится для подключения беспроводных устройств.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большим количеством файлов. Ноутбук оптимален для тех, кому важен большой экран при умеренной цене, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач. Рекомендуется рассмотреть более мощные альтернативы, если планируется работа с видеомонтажом, графическим дизайном или современными играми.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma EVE C5805 представляет собой бюджетный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном, ориентированный на базовые офисные задачи, работу с документами и веб-серфинг. Модель подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна большая диагональ экрана при умеренной цене. Конфигурация оптимальна для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, а также для просмотра веб-страниц и онлайн-видео.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel N100 начального уровня с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Эта комбинация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы в офисных приложениях, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Многозадачность возможна в пределах базовых приложений, однако ресурсоемкие программы и современные игры находятся за пределами возможностей данной конфигурации.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений благодаря хорошим углам обзора и достаточной четкости. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что удобно при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения справляется с базовой нагрузкой без заметного шума. Относительно большая диагональ экрана делает ноутбук менее мобильным, однако это компенсируется удобством работы с документами на большом экране.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к корпоративным функциям и повышенную безопасность. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом, а Bluetooth пригодится для подключения беспроводных устройств.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большим количеством файлов. Ноутбук оптимален для тех, кому важен большой экран при умеренной цене, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач. Рекомендуется рассмотреть более мощные альтернативы, если планируется работа с видеомонтажом, графическим дизайном или современными играми.

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Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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