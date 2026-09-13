Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE C5805 N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16N1-8CXW01)
Для кого и под какие задачи
Digma EVE C5805 представляет собой бюджетный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном, ориентированный на базовые офисные задачи, работу с документами и веб-серфинг. Модель подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна большая диагональ экрана при умеренной цене. Конфигурация оптимальна для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, а также для просмотра веб-страниц и онлайн-видео.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel N100 начального уровня с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Эта комбинация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы в офисных приложениях, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Многозадачность возможна в пределах базовых приложений, однако ресурсоемкие программы и современные игры находятся за пределами возможностей данной конфигурации.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений благодаря хорошим углам обзора и достаточной четкости. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что удобно при работе с документами и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения справляется с базовой нагрузкой без заметного шума. Относительно большая диагональ экрана делает ноутбук менее мобильным, однако это компенсируется удобством работы с документами на большом экране.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к корпоративным функциям и повышенную безопасность. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом, а Bluetooth пригодится для подключения беспроводных устройств.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большим количеством файлов. Ноутбук оптимален для тех, кому важен большой экран при умеренной цене, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач. Рекомендуется рассмотреть более мощные альтернативы, если планируется работа с видеомонтажом, графическим дизайном или современными играми.
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Для кого и под какие задачи
Digma EVE C5805 представляет собой бюджетный ноутбук с большим 16-дюймовым экраном, ориентированный на базовые офисные задачи, работу с документами и веб-серфинг. Модель подойдет для учащихся, домашних пользователей и офисных сотрудников, которым важна большая диагональ экрана при умеренной цене. Конфигурация оптимальна для работы с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями, а также для просмотра веб-страниц и онлайн-видео.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel N100 начального уровня с интегрированной графикой Intel UHD Graphics. Эта комбинация обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач: работы в офисных приложениях, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Многозадачность возможна в пределах базовых приложений, однако ресурсоемкие программы и современные игры находятся за пределами возможностей данной конфигурации.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортный просмотр текста и изображений благодаря хорошим углам обзора и достаточной четкости. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с TN-матрицами, а соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту рабочей области, что удобно при работе с документами и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовых офисных задач. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в темно-сером цвете с матовым покрытием. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения справляется с базовой нагрузкой без заметного шума. Относительно большая диагональ экрана делает ноутбук менее мобильным, однако это компенсируется удобством работы с документами на большом экране.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к корпоративным функциям и повышенную безопасность. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом, а Bluetooth пригодится для подключения беспроводных устройств.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это бюджетная модель с соответствующими ограничениями производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большим количеством файлов. Ноутбук оптимален для тех, кому важен большой экран при умеренной цене, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких задач. Рекомендуется рассмотреть более мощные альтернативы, если планируется работа с видеомонтажом, графическим дизайном или современными играми.
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