Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-ADXW01)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma EVE A5820 спроектирован для повседневных офисных задач, учебы и домашних развлечений. Модель отлично подойдет тем, кто ищет доступное решение с достаточным запасом производительности для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, этот ноутбук обеспечивает более комфортную многозадачность по сравнению с базовыми офисными моделями.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе устройства - двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U с интегрированной графикой Radeon Vega 3. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером и легкой работой с фото, хотя для серьезных игр и профессионального видеомонтажа возможностей будет недостаточно. Встроенное графическое ядро позволяет запускать нетребовательные игры на низких настройках и комфортно воспроизводить видео в высоком разрешении.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами при разном освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других личных файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с пластиковыми панелями, что характерно для ноутбуков этого ценового сегмента. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентилятора. Энергоэффективная платформа AMD и отсутствие мощной дискретной графики положительно сказываются на времени автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции для работы, включая возможности удаленного доступа и управления безопасностью.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что производительности достаточно для базовых задач, но может не хватить для работы с тяжелым профессиональным ПО или современными играми. Преимуществами являются объемный SSD и 16 ГБ оперативной памяти, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Ноутбук станет оптимальным выбором для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без переплаты за избыточную производительность.
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Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma EVE A5820 спроектирован для повседневных офисных задач, учебы и домашних развлечений. Модель отлично подойдет тем, кто ищет доступное решение с достаточным запасом производительности для работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента. Благодаря увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, этот ноутбук обеспечивает более комфортную многозадачность по сравнению с базовыми офисными моделями.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе устройства - двухъядерный процессор AMD Ryzen 3 3200U с интегрированной графикой Radeon Vega 3. Такая конфигурация уверенно справляется с офисными приложениями, браузером и легкой работой с фото, хотя для серьезных игр и профессионального видеомонтажа возможностей будет недостаточно. Встроенное графическое ядро позволяет запускать нетребовательные игры на низких настройках и комфортно воспроизводить видео в высоком разрешении.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, делая комфортным просмотр фильмов и работу с документами при разном освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и несколько офисных приложений одновременно без заметных замедлений. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других личных файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с пластиковыми панелями, что характерно для ноутбуков этого ценового сегмента. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, хотя под длительной нагрузкой может быть слышен шум вентилятора. Энергоэффективная платформа AMD и отсутствие мощной дискретной графики положительно сказываются на времени автономной работы.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции для работы, включая возможности удаленного доступа и управления безопасностью.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что производительности достаточно для базовых задач, но может не хватить для работы с тяжелым профессиональным ПО или современными играми. Преимуществами являются объемный SSD и 16 ГБ оперативной памяти, что редко встречается в этом ценовом сегменте. Ноутбук станет оптимальным выбором для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без переплаты за избыточную производительность.
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