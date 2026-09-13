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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)

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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 1
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 2
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 3
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 4
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 5
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 6
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 7
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 8
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 9
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 10
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 11
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 12
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 13
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 14
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 15
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 16
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 17
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 18
Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 1
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 2
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 3
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 4
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 5
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 6
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 7
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 8
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 9
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 10
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 11
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 12
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 13
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 14
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 15
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 16
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 17
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 18
  • Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713252
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 3
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)

DIGMA EVE A5820 – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и производительный ноутбук для работы и развлечений. Элегантный черный ноутбук идеально подойдет для повседневных задач. Он сочетает в себе производительность, стиль и современные технологии.15,6-дюймовый IPS-дисплей с широкими углами обзора обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает работу с документами, просмотр видео и игры максимально удобными.Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой 2,6 ГГц, что обеспечивает уверенную работу с несколькими приложениями одновременно. 8 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоемкими программами.SSD-накопитель емкостью 256 ГБ обеспечивает возможность загрузки устройств и приложений, а также надежное хранение данных. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно просматривать видео.DIGMA EVE A5820 работает под управлением Windows 11 Professional, которая предлагает удобный интерфейс, современные функции безопасности и широкий набор инструментов для продуктивной работы.Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Диагональ экрана: 15.6 ". Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей. Поверхность экрана: матовая. Операционная система: Windows 11 Professional. Процессор: AMD. Модель процессора: Ryzen 3 3200U. Число ядер процессора: 2 шт.. Максимальная частота процессора: 3.5 ГГц. Базовая частота процессора: 2.6 ГГц. Тип оперативной памяти: DDR4. Размер оперативной памяти: 8 ГБ. Тип накопителя: SSD. Объем жесткого диска (HDD): 0 ГБ. Объем твердотельного накопителя (SSD): 256 ГБ. Тип видеокарты: интегрированная. Производитель видеочипа: AMD. Модель видеокарты: Radeon Graphics. Размер видеопамять: 0 МБ. Скорость сетевого адаптера: 0 Мбит/с. Беспроводные подключения: BlueTooth, Wi-Fi. Встроенные динамики и микрофон: да. Встроенная веб-камера: да. Картридер: да. Разъем RJ-45: 0 шт.. Разъем USB 2.0: 0 шт.. Разъем USB 3.0: 2 шт.. Разъем USB Type-C: 1 шт.. Разъем VGA (D-Sub): 0 шт.. Разъем HDMI: 1 шт.. Разъем DisplayPort: 0 шт.. Разъем для наушников/микрофона: да. Тип аккумулятора : li-ion. Запасаемая энергия: 51.3 Вт/ч. Время автономной работы: 6 ч. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: черный. Высота: 1.98 см. Ширина: 24.06 см. Глубина: 35.99 см. Вес: 1.75 кг. Серия: EVE Бренд - DIGMA. Производитель - Китай. Артикул - DN15R3-8CXW02.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Развернуть
Модель процессора
3200U
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 3
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
DIGMA EVE A5820 – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный, стильный и производительный ноутбук для работы и развлечений. Элегантный черный ноутбук идеально подойдет для повседневных задач. Он сочетает в себе производительность, стиль и современные технологии.15,6-дюймовый IPS-дисплей с широкими углами обзора обеспечивает четкое и яркое изображение, что делает работу с документами, просмотр видео и игры максимально удобными.Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 3 3200U с тактовой частотой 2,6 ГГц, что обеспечивает уверенную работу с несколькими приложениями одновременно. 8 ГБ оперативной памяти DDR4 обеспечивают плавную работу даже с ресурсоемкими программами.SSD-накопитель емкостью 256 ГБ обеспечивает возможность загрузки устройств и приложений, а также надежное хранение данных. Встроенная графика AMD Radeon позволяет комфортно просматривать видео.DIGMA EVE A5820 работает под управлением Windows 11 Professional, которая предлагает удобный интерфейс, современные функции безопасности и широкий набор инструментов для продуктивной работы.Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Диагональ экрана: 15.6 ". Разрешение экрана: 1920x1080 пикселей. Поверхность экрана: матовая. Операционная система: Windows 11 Professional. Процессор: AMD. Модель процессора: Ryzen 3 3200U. Число ядер процессора: 2 шт.. Максимальная частота процессора: 3.5 ГГц. Базовая частота процессора: 2.6 ГГц. Тип оперативной памяти: DDR4. Размер оперативной памяти: 8 ГБ. Тип накопителя: SSD. Объем жесткого диска (HDD): 0 ГБ. Объем твердотельного накопителя (SSD): 256 ГБ. Тип видеокарты: интегрированная. Производитель видеочипа: AMD. Модель видеокарты: Radeon Graphics. Размер видеопамять: 0 МБ. Скорость сетевого адаптера: 0 Мбит/с. Беспроводные подключения: BlueTooth, Wi-Fi. Встроенные динамики и микрофон: да. Встроенная веб-камера: да. Картридер: да. Разъем RJ-45: 0 шт.. Разъем USB 2.0: 0 шт.. Разъем USB 3.0: 2 шт.. Разъем USB Type-C: 1 шт.. Разъем VGA (D-Sub): 0 шт.. Разъем HDMI: 1 шт.. Разъем DisplayPort: 0 шт.. Разъем для наушников/микрофона: да. Тип аккумулятора : li-ion. Запасаемая энергия: 51.3 Вт/ч. Время автономной работы: 6 ч. Материал корпуса: пластик. Цвет корпуса: черный. Высота: 1.98 см. Ширина: 24.06 см. Глубина: 35.99 см. Вес: 1.75 кг. Серия: EVE Бренд - DIGMA. Производитель - Китай. Артикул - DN15R3-8CXW02.
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Ноутбук Digma EVE A5820 Ryzen 3 3200U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Vega 3 15.6" IPS FHD Win11Pro black (DN15R3-8CXW02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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