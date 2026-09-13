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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)

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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 5
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 29
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16&quot; IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713244
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.87

Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - профессиональный ноутбук для креативных специалистов, сочетающий мощность рабочей станции с премиальным дизайном. Эта модель ориентирована на специалистов в области 3D-графики, видеомонтажа и разработки контента, которым важна высокая производительность и точная цветопередача. Конфигурация позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, AutoCAD, Maya, а также запускать требовательные игры в перерывах между работой.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен производительным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает продвинутые технологии рендеринга и ускорения рабочих процессов, включая NVIDIA Studio Drivers. Такая комбинация компонентов позволяет эффективно работать с 4K-видео, сложными 3D-сценами и запускать современные игры на высоких настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и комфортную яркость для работы при любом освещении. Повышенное разрешение экрана дает больше рабочего пространства для профессиональных приложений и обеспечивает четкое отображение мелкого текста.

Память, накопители и расширение

16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства профессиональных задач и эффективной многозадачности. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам проектов. Такой объем накопителя позволяет хранить локально большие медиа-библиотеки и рабочие файлы, хотя для масштабных проектов может потребоваться внешнее хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной эргономикой. Система охлаждения Windforce Infinity оптимизирована для поддержания стабильной производительности в длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышна работа вентиляторов. Конструкция позволяет эффективно отводить тепло от мощных компонентов, минимизируя риск термического троттлинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современным набором портов, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерный HDMI для подключения внешних мониторов и высокоскоростные USB-порты для периферии. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной работы в темноте, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощные компоненты могут заметно нагреваться при длительных нагрузках, что типично для производительных ноутбуков. Рекомендуется дополнительно приобрести охлаждающую подставку для длительной работы на максимальной производительности. Модель оптимально подойдет профессионалам, которым важна мобильность без компромиссов в производительности, но тем, кто ищет purely игровой ноутбук, стоит рассмотреть специализированные модели.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - профессиональный ноутбук для креативных специалистов, сочетающий мощность рабочей станции с премиальным дизайном. Эта модель ориентирована на специалистов в области 3D-графики, видеомонтажа и разработки контента, которым важна высокая производительность и точная цветопередача. Конфигурация позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, AutoCAD, Maya, а также запускать требовательные игры в перерывах между работой.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен производительным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает продвинутые технологии рендеринга и ускорения рабочих процессов, включая NVIDIA Studio Drivers. Такая комбинация компонентов позволяет эффективно работать с 4K-видео, сложными 3D-сценами и запускать современные игры на высоких настройках графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и комфортную яркость для работы при любом освещении. Повышенное разрешение экрана дает больше рабочего пространства для профессиональных приложений и обеспечивает четкое отображение мелкого текста.

Память, накопители и расширение

16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства профессиональных задач и эффективной многозадачности. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам проектов. Такой объем накопителя позволяет хранить локально большие медиа-библиотеки и рабочие файлы, хотя для масштабных проектов может потребоваться внешнее хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной эргономикой. Система охлаждения Windforce Infinity оптимизирована для поддержания стабильной производительности в длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышна работа вентиляторов. Конструкция позволяет эффективно отводить тепло от мощных компонентов, минимизируя риск термического троттлинга.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современным набором портов, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерный HDMI для подключения внешних мониторов и высокоскоростные USB-порты для периферии. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной работы в темноте, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощные компоненты могут заметно нагреваться при длительных нагрузках, что типично для производительных ноутбуков. Рекомендуется дополнительно приобрести охлаждающую подставку для длительной работы на максимальной производительности. Модель оптимально подойдет профессионалам, которым важна мобильность без компромиссов в производительности, но тем, кто ищет purely игровой ноутбук, стоит рассмотреть специализированные модели.

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Отзывы


Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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