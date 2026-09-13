Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - профессиональный ноутбук для креативных специалистов, сочетающий мощность рабочей станции с премиальным дизайном. Эта модель ориентирована на специалистов в области 3D-графики, видеомонтажа и разработки контента, которым важна высокая производительность и точная цветопередача. Конфигурация позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, AutoCAD, Maya, а также запускать требовательные игры в перерывах между работой.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен производительным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает продвинутые технологии рендеринга и ускорения рабочих процессов, включая NVIDIA Studio Drivers. Такая комбинация компонентов позволяет эффективно работать с 4K-видео, сложными 3D-сценами и запускать современные игры на высоких настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и комфортную яркость для работы при любом освещении. Повышенное разрешение экрана дает больше рабочего пространства для профессиональных приложений и обеспечивает четкое отображение мелкого текста.
Память, накопители и расширение
16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства профессиональных задач и эффективной многозадачности. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам проектов. Такой объем накопителя позволяет хранить локально большие медиа-библиотеки и рабочие файлы, хотя для масштабных проектов может потребоваться внешнее хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной эргономикой. Система охлаждения Windforce Infinity оптимизирована для поддержания стабильной производительности в длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышна работа вентиляторов. Конструкция позволяет эффективно отводить тепло от мощных компонентов, минимизируя риск термического троттлинга.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современным набором портов, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерный HDMI для подключения внешних мониторов и высокоскоростные USB-порты для периферии. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной работы в темноте, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощные компоненты могут заметно нагреваться при длительных нагрузках, что типично для производительных ноутбуков. Рекомендуется дополнительно приобрести охлаждающую подставку для длительной работы на максимальной производительности. Модель оптимально подойдет профессионалам, которым важна мобильность без компромиссов в производительности, но тем, кто ищет purely игровой ноутбук, стоит рассмотреть специализированные модели.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - профессиональный ноутбук для креативных специалистов, сочетающий мощность рабочей станции с премиальным дизайном. Эта модель ориентирована на специалистов в области 3D-графики, видеомонтажа и разработки контента, которым важна высокая производительность и точная цветопередача. Конфигурация позволяет комфортно работать с тяжелыми проектами в Adobe Creative Suite, AutoCAD, Maya, а также запускать требовательные игры в перерывах между работой.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен производительным процессором AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой технологий искусственного интеллекта, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает продвинутые технологии рендеринга и ускорения рабочих процессов, включая NVIDIA Studio Drivers. Такая комбинация компонентов позволяет эффективно работать с 4K-видео, сложными 3D-сценами и запускать современные игры на высоких настройках графики.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает отличную детализацию изображения и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и комфортную яркость для работы при любом освещении. Повышенное разрешение экрана дает больше рабочего пространства для профессиональных приложений и обеспечивает четкое отображение мелкого текста.
Память, накопители и расширение
16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства профессиональных задач и эффективной многозадачности. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый доступ к файлам проектов. Такой объем накопителя позволяет хранить локально большие медиа-библиотеки и рабочие файлы, хотя для масштабных проектов может потребоваться внешнее хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной эргономикой. Система охлаждения Windforce Infinity оптимизирована для поддержания стабильной производительности в длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышна работа вентиляторов. Конструкция позволяет эффективно отводить тепло от мощных компонентов, минимизируя риск термического троттлинга.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современным набором портов, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерный HDMI для подключения внешних мониторов и высокоскоростные USB-порты для периферии. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной работы в темноте, а качественная веб-камера подходит для видеоконференций.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощные компоненты могут заметно нагреваться при длительных нагрузках, что типично для производительных ноутбуков. Рекомендуется дополнительно приобрести охлаждающую подставку для длительной работы на максимальной производительности. Модель оптимально подойдет профессионалам, которым важна мобильность без компромиссов в производительности, но тем, кто ищет purely игровой ноутбук, стоит рассмотреть специализированные модели.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1VH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5060 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1VH93KZC94AD)