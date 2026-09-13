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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)

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Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 1
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 2
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 3
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 4
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 5
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 6
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 7
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 8
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 9
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 10
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 11
Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 11
  • Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16&quot; IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
149 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713243
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.92

Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - премиальный креативный ноутбук, ориентированный на профессиональных дизайнеров, видеомонтажеров и 3D-художников. Мощная конфигурация с новейшим процессором AMD Ryzen AI и видеокартой NVIDIA RTX 5070 отлично справляется с рендерингом, обработкой видео в 4K, работой в Adobe Creative Suite и сложным 3D-моделированием. Ноутбук также подойдет для требовательных геймеров, ценящих качественный экран и высокую производительность.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой AI-ускорения обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии рендеринга и трассировки лучей, позволяя запускать новейшие игры на высоких настройках и эффективно работать с графическими приложениями. Связка CPU и GPU демонстрирует отличные результаты в рендеринге, обработке RAW-фото и работе с многослойными проектами.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и хорошую яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и при ярком освещении. Повышенное разрешение особенно полезно при работе с мелкими деталями в графических редакторах и при просмотре высококачественного контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно, работать с большими файлами и сложными проектами без подтормаживаний. Скоростной NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов, игр и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач без необходимости немедленного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус серебристого цвета сочетает надежность с элегантным дизайном. Продвинутая система охлаждения с несколькими тепловыми трубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на высокопроизводительное железо, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры для своего класса, хотя и не является ультрапортативным решением.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI и аудиоразъем. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для быстрого беспроводного подключения. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это производительный ноутбук с соответствующим энергопотреблением - время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Система охлаждения может быть достаточно шумной при максимальной производительности. Значительная стоимость оправдана высококлассными компонентами и ориентацией на профессиональное использование. Рекомендуется тем, кто ищет мощную рабочую станцию для креативных задач с возможностью игр, но если нужна только игровая машина, можно найти более доступные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte Aero
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
350
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Gigabyte Aero X16 - премиальный креативный ноутбук, ориентированный на профессиональных дизайнеров, видеомонтажеров и 3D-художников. Мощная конфигурация с новейшим процессором AMD Ryzen AI и видеокартой NVIDIA RTX 5070 отлично справляется с рендерингом, обработкой видео в 4K, работой в Adobe Creative Suite и сложным 3D-моделированием. Ноутбук также подойдет для требовательных геймеров, ценящих качественный экран и высокую производительность.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой AI-ускорения обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии рендеринга и трассировки лучей, позволяя запускать новейшие игры на высоких настройках и эффективно работать с графическими приложениями. Связка CPU и GPU демонстрирует отличные результаты в рендеринге, обработке RAW-фото и работе с многослойными проектами.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и хорошую яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и при ярком освещении. Повышенное разрешение особенно полезно при работе с мелкими деталями в графических редакторах и при просмотре высококачественного контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно, работать с большими файлами и сложными проектами без подтормаживаний. Скоростной NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов, игр и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач без необходимости немедленного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус серебристого цвета сочетает надежность с элегантным дизайном. Продвинутая система охлаждения с несколькими тепловыми трубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на высокопроизводительное железо, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры для своего класса, хотя и не является ультрапортативным решением.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI и аудиоразъем. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для быстрого беспроводного подключения. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это производительный ноутбук с соответствующим энергопотреблением - время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Система охлаждения может быть достаточно шумной при максимальной производительности. Значительная стоимость оправдана высококлассными компонентами и ориентацией на профессиональное использование. Рекомендуется тем, кто ищет мощную рабочую станцию для креативных задач с возможностью игр, но если нужна только игровая машина, можно найти более доступные альтернативы.

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Отзывы


Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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