Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - премиальный креативный ноутбук, ориентированный на профессиональных дизайнеров, видеомонтажеров и 3D-художников. Мощная конфигурация с новейшим процессором AMD Ryzen AI и видеокартой NVIDIA RTX 5070 отлично справляется с рендерингом, обработкой видео в 4K, работой в Adobe Creative Suite и сложным 3D-моделированием. Ноутбук также подойдет для требовательных геймеров, ценящих качественный экран и высокую производительность.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой AI-ускорения обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии рендеринга и трассировки лучей, позволяя запускать новейшие игры на высоких настройках и эффективно работать с графическими приложениями. Связка CPU и GPU демонстрирует отличные результаты в рендеринге, обработке RAW-фото и работе с многослойными проектами.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и хорошую яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и при ярком освещении. Повышенное разрешение особенно полезно при работе с мелкими деталями в графических редакторах и при просмотре высококачественного контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно, работать с большими файлами и сложными проектами без подтормаживаний. Скоростной NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов, игр и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач без необходимости немедленного апгрейда.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус серебристого цвета сочетает надежность с элегантным дизайном. Продвинутая система охлаждения с несколькими тепловыми трубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на высокопроизводительное железо, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры для своего класса, хотя и не является ультрапортативным решением.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI и аудиоразъем. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для быстрого беспроводного подключения. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это производительный ноутбук с соответствующим энергопотреблением - время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Система охлаждения может быть достаточно шумной при максимальной производительности. Значительная стоимость оправдана высококлассными компонентами и ориентацией на профессиональное использование. Рекомендуется тем, кто ищет мощную рабочую станцию для креативных задач с возможностью игр, но если нужна только игровая машина, можно найти более доступные альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - премиальный креативный ноутбук, ориентированный на профессиональных дизайнеров, видеомонтажеров и 3D-художников. Мощная конфигурация с новейшим процессором AMD Ryzen AI и видеокартой NVIDIA RTX 5070 отлично справляется с рендерингом, обработкой видео в 4K, работой в Adobe Creative Suite и сложным 3D-моделированием. Ноутбук также подойдет для требовательных геймеров, ценящих качественный экран и высокую производительность.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7840HS с поддержкой AI-ускорения обеспечивает впечатляющую производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 поддерживает все современные технологии рендеринга и трассировки лучей, позволяя запускать новейшие игры на высоких настройках и эффективно работать с графическими приложениями. Связка CPU и GPU демонстрирует отличные результаты в рендеринге, обработке RAW-фото и работе с многослойными проектами.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу, что критически важно для работы с графикой и видео. Матрица предлагает широкие углы обзора и хорошую яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и при ярком освещении. Повышенное разрешение особенно полезно при работе с мелкими деталями в графических редакторах и при просмотре высококачественного контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений одновременно, работать с большими файлами и сложными проектами без подтормаживаний. Скоростной NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов, игр и медиафайлов. Конфигурация памяти оптимизирована для профессиональных задач без необходимости немедленного апгрейда.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный алюминиевый корпус серебристого цвета сочетает надежность с элегантным дизайном. Продвинутая система охлаждения с несколькими тепловыми трубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на высокопроизводительное железо, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры для своего класса, хотя и не является ультрапортативным решением.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен разнообразными портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, полноразмерные USB-A, HDMI и аудиоразъем. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 для быстрого беспроводного подключения. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это производительный ноутбук с соответствующим энергопотреблением - время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Система охлаждения может быть достаточно шумной при максимальной производительности. Значительная стоимость оправдана высококлассными компонентами и ориентацией на профессиональное использование. Рекомендуется тем, кто ищет мощную рабочую станцию для креативных задач с возможностью игр, но если нужна только игровая машина, можно найти более доступные альтернативы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1WH Ryzen AI 7 350 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS QHD+ Win11Home silver (1WH93KZC64DH)