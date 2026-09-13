Описание товара Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BZHC6KZE64SP)

Для кого и под какие задачи

Флагманский игровой ноутбук AORUS MASTER 16 создан для требовательных геймеров и контент-мейкеров, которым важна максимальная производительность без компромиссов. Топовая конфигурация с новейшим процессором Intel Core Ultra и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, заниматься стримингом, профессиональным монтажом видео и 3D-рендерингом. Этот ноутбук значительно мощнее стандартных игровых моделей и способен заменить профессиональную рабочую станцию.

Процессор, видеокарта и производительность

Инновационный процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой искусственного интеллекта обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 справляется с любыми современными играми в максимальных настройках даже при высоком разрешении. Такая мощная связка позволяет без задержек работать с тяжелыми проектами в Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Blender и других ресурсоемких приложениях.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD+ обеспечивает потрясающую цветопередачу, глубокий черный цвет и мгновенный отклик. Матрица премиум-класса идеально подходит как для игр, так и для работы с цветом в профессиональных задачах. Высокая яркость и контрастность OLED-экрана делают изображение насыщенным и детализированным даже при ярком внешнем освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в высокоскоростном двухканальном режиме, что критично для современных игр и профессиональных приложений. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих проектов, а при необходимости систему хранения можно расширить.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус с продвинутой системой охлаждения WINDFORCE Infinity эффективно отводит тепло от мощных компонентов. Несколько теплотрубок и вентиляторов поддерживают стабильную работу в длительных игровых сессиях или при рендеринге. Несмотря на высокую производительность, система охлаждения поддерживает комфортный уровень шума. Емкий аккумулятор обеспечивает несколько часов автономной работы в нетребовательных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми современными интерфейсами, включая несколько USB Type-A и Type-C с поддержкой Thunderbolt, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного интернета. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое беспроводное подключение. Клавиатура с полноразмерным цифровым блоком имеет настраиваемую RGB-подсветку. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет профессиональные функции для работы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это производительный и достаточно тяжелый ноутбук, не предназначенный для частной переноски. Под максимальной нагрузкой система охлаждения может работать заметно, хотя и остается в рамках нормы для такого класса устройств. Высокая производительность требует подключения к электросети для полной отдачи. Модель оптимальна для тех, кто ищет максимально мощный ноутбук для стационарного использования дома или в офисе, готов к соответствующей стоимости и не планирует частые поездки с ним.