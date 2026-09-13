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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 11
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 22
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 23
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 24
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 25
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 26
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 27
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 11
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 12
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 13
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  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 15
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 16
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 17
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 18
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 19
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 20
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 21
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 22
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 23
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 24
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 25
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 26
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 27
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
127 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713233
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 построен на современной платформе AMD и ориентирован на активных геймеров, стримеров и создателей контента. Мощная конфигурация с RTX 5060 позволяет комфортно запускать требовательные игры в Full HD+ разрешении с высокими настройками графики, а также работать с монтажом видео и стримингом. Производительное железо и 16-дюймовый экран делают его универсальным решением для тех, кто ищет баланс между игровыми возможностями и работой с контентом.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и играх. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3.5 и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры с высокой частотой кадров и качественными визуальными эффектами. Такая связка отлично справляется с монтажом видео, работой в Adobe Premiere Pro и After Effects, а также с потоковым вещанием.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (1920?1200 пикселей) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной яркостью для комфортной работы. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительных игровых сессиях или работе с документами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для современных игр и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, а также предоставляет достаточно места для установки нескольких крупных проектов и хранения медиафайлов. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система активного охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. При весе, типичном для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, модель остается относительно мобильной для периодической транспортировки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это достаточно производительный игровой ноутбук, который может быть шумным под нагрузкой. Необходимо планировать бюджет на покупку и установку операционной системы Windows. Модель оптимально подойдет геймерам, которые хотят играть в современные игры с высокими настройками графики, а также создателям контента, работающим с видеомонтажом и стримингом. Если же приоритет - максимальная мобильность или длительная автономная работа, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 построен на современной платформе AMD и ориентирован на активных геймеров, стримеров и создателей контента. Мощная конфигурация с RTX 5060 позволяет комфортно запускать требовательные игры в Full HD+ разрешении с высокими настройками графики, а также работать с монтажом видео и стримингом. Производительное железо и 16-дюймовый экран делают его универсальным решением для тех, кто ищет баланс между игровыми возможностями и работой с контентом.

Процессор, видеокарта и производительность

Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и играх. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3.5 и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры с высокой частотой кадров и качественными визуальными эффектами. Такая связка отлично справляется с монтажом видео, работой в Adobe Premiere Pro и After Effects, а также с потоковым вещанием.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (1920?1200 пикселей) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной яркостью для комфортной работы. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительных игровых сессиях или работе с документами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для современных игр и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, а также предоставляет достаточно места для установки нескольких крупных проектов и хранения медиафайлов. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система активного охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. При весе, типичном для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, модель остается относительно мобильной для периодической транспортировки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что это достаточно производительный игровой ноутбук, который может быть шумным под нагрузкой. Необходимо планировать бюджет на покупку и установку операционной системы Windows. Модель оптимально подойдет геймерам, которые хотят играть в современные игры с высокими настройками графики, а также создателям контента, работающим с видеомонтажом и стримингом. Если же приоритет - максимальная мобильность или длительная автономная работа, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.

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Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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