Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)
Для кого и под какие задачи
Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 построен на современной платформе AMD и ориентирован на активных геймеров, стримеров и создателей контента. Мощная конфигурация с RTX 5060 позволяет комфортно запускать требовательные игры в Full HD+ разрешении с высокими настройками графики, а также работать с монтажом видео и стримингом. Производительное железо и 16-дюймовый экран делают его универсальным решением для тех, кто ищет баланс между игровыми возможностями и работой с контентом.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и играх. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3.5 и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры с высокой частотой кадров и качественными визуальными эффектами. Такая связка отлично справляется с монтажом видео, работой в Adobe Premiere Pro и After Effects, а также с потоковым вещанием.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (1920?1200 пикселей) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной яркостью для комфортной работы. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительных игровых сессиях или работе с документами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для современных игр и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, а также предоставляет достаточно места для установки нескольких крупных проектов и хранения медиафайлов. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система активного охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. При весе, типичном для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, модель остается относительно мобильной для периодической транспортировки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что это достаточно производительный игровой ноутбук, который может быть шумным под нагрузкой. Необходимо планировать бюджет на покупку и установку операционной системы Windows. Модель оптимально подойдет геймерам, которые хотят играть в современные игры с высокими настройками графики, а также создателям контента, работающим с видеомонтажом и стримингом. Если же приоритет - максимальная мобильность или длительная автономная работа, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Игровой ноутбук Gigabyte GAMING A16 построен на современной платформе AMD и ориентирован на активных геймеров, стримеров и создателей контента. Мощная конфигурация с RTX 5060 позволяет комфортно запускать требовательные игры в Full HD+ разрешении с высокими настройками графики, а также работать с монтажом видео и стримингом. Производительное железо и 16-дюймовый экран делают его универсальным решением для тех, кто ищет баланс между игровыми возможностями и работой с контентом.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 7000-й серии обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и играх. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3.5 и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры с высокой частотой кадров и качественными визуальными эффектами. Такая связка отлично справляется с монтажом видео, работой в Adobe Premiere Pro и After Effects, а также с потоковым вещанием.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ (1920?1200 пикселей) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достаточной яркостью для комфортной работы. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что важно при длительных игровых сессиях или работе с документами. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с текстом и веб-страницами.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для современных игр и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр, а также предоставляет достаточно места для установки нескольких крупных проектов и хранения медиафайлов. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система активного охлаждения с несколькими вентиляторами и теплотрубками справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. При весе, типичном для игрового ноутбука с 16-дюймовым экраном, модель остается относительно мобильной для периодической транспортировки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура имеет подсветку для комфортной игры в темноте, а цифровой блок упрощает работу с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что это достаточно производительный игровой ноутбук, который может быть шумным под нагрузкой. Необходимо планировать бюджет на покупку и установку операционной системы Windows. Модель оптимально подойдет геймерам, которые хотят играть в современные игры с высокими настройками графики, а также создателям контента, работающим с видеомонтажом и стримингом. Если же приоритет - максимальная мобильность или длительная автономная работа, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA63H Ryzen 7 260 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (3VHK3KZ894SD)