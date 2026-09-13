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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 8
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 17
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 18
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 19
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 20
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
81 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713232
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.63

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD)

**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H** — это мощный игровой ноутбук, который подойдёт как для игр, так и для работы с ресурсоёмкими приложениями. Дополнительные особенности: * Цифровой блок клавиатуры. * Русский язык раскладки клавиатуры. * Сетевой интерфейс RJ-45. Стильный чёрный корпус из пластика делает этот ноутбук не только мощным, но и привлекательным внешне. Отсутствие операционной системы даёт возможность установить ту, которая подходит вам больше всего. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы, то Gigabyte Gaming A16 GA6H — отличный выбор.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук Gigabyte Gaming A16 GA6H** — это мощный игровой ноутбук, который подойдёт как для игр, так и для работы с ресурсоёмкими приложениями. Дополнительные особенности: * Цифровой блок клавиатуры. * Русский язык раскладки клавиатуры. * Сетевой интерфейс RJ-45. Стильный чёрный корпус из пластика делает этот ноутбук не только мощным, но и привлекательным внешне. Отсутствие операционной системы даёт возможность установить ту, которая подходит вам больше всего. Если вы ищете мощный и надёжный ноутбук для игр и работы, то Gigabyte Gaming A16 GA6H — отличный выбор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX4050 6Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS grey (CMHH2KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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