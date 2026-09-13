Top.Mail.Ru
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713230
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.73

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ценящих баланс производительности и доступности. Конфигурация с Core i5 13-го поколения и новой RTX 5050 позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики, а также заниматься повседневными задачами вроде работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками обеспечивает уверенную производительность как в играх, так и в повседневных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти - новинка начального уровня линейки RTX, поддерживающая технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры на средних настройках с комфортной частотой кадров при Full HD+ разрешении.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает достаточно четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует неплохую цветопередачу для игр и мультимедиа, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и современных игр. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для обширной игровой библиотеки может потребоваться расширение хранилища через доступные слоты для накопителей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом игровом дизайне с характерными для Gigabyte решениями в системе охлаждения, что важно для поддержания стабильной производительности процессора и видеокарты. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла под нагрузкой, хотя в интенсивных играх может быть заметен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и сетевой порт. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях недостаточного освещения. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS).

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это игровой ноутбук начального уровня, и некоторые требовательные игры могут потребовать снижения настроек графики для комфортной частоты кадров. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию и самостоятельную установку системы. Рекомендуется для тех, кто ищет современный gaming-ноутбук с поддержкой новых технологий NVIDIA при разумном бюджете.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ценящих баланс производительности и доступности. Конфигурация с Core i5 13-го поколения и новой RTX 5050 позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики, а также заниматься повседневными задачами вроде работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками обеспечивает уверенную производительность как в играх, так и в повседневных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти - новинка начального уровня линейки RTX, поддерживающая технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры на средних настройках с комфортной частотой кадров при Full HD+ разрешении.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает достаточно четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует неплохую цветопередачу для игр и мультимедиа, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и современных игр. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для обширной игровой библиотеки может потребоваться расширение хранилища через доступные слоты для накопителей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом игровом дизайне с характерными для Gigabyte решениями в системе охлаждения, что важно для поддержания стабильной производительности процессора и видеокарты. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла под нагрузкой, хотя в интенсивных играх может быть заметен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и сетевой порт. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях недостаточного освещения. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS).

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это игровой ноутбук начального уровня, и некоторые требовательные игры могут потребовать снижения настроек графики для комфортной частоты кадров. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию и самостоятельную установку системы. Рекомендуется для тех, кто ищет современный gaming-ноутбук с поддержкой новых технологий NVIDIA при разумном бюджете.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...