Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CTHH3KZ893SD)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ценящих баланс производительности и доступности. Конфигурация с Core i5 13-го поколения и новой RTX 5050 позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики, а также заниматься повседневными задачами вроде работы с документами, веб-серфинга и просмотра медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Intel Core i5-13420H с 8 ядрами (4P+4E) и 12 потоками обеспечивает уверенную производительность как в играх, так и в повседневных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти - новинка начального уровня линейки RTX, поддерживающая технологии DLSS и трассировку лучей, что позволяет играть в современные игры на средних настройках с комфортной частотой кадров при Full HD+ разрешении.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920?1200) обеспечивает достаточно четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует неплохую цветопередачу для игр и мультимедиа, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной многозадачности и современных игр. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для обширной игровой библиотеки может потребоваться расширение хранилища через доступные слоты для накопителей.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом игровом дизайне с характерными для Gigabyte решениями в системе охлаждения, что важно для поддержания стабильной производительности процессора и видеокарты. Система активного охлаждения эффективно справляется с отводом тепла под нагрузкой, хотя в интенсивных играх может быть заметен шум вентиляторов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и сетевой порт. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях недостаточного освещения. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS).

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это игровой ноутбук начального уровня, и некоторые требовательные игры могут потребовать снижения настроек графики для комфортной частоты кадров. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию и самостоятельную установку системы. Рекомендуется для тех, кто ищет современный gaming-ноутбук с поддержкой новых технологий NVIDIA при разумном бюджете.