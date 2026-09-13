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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)

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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 1
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 2
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 3
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 4
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 5
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 6
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 7
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 8
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 9
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 10
Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 1
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 2
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 3
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 4
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 5
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 6
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 7
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 8
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 9
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 10
  • Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16&quot; IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 030 руб. 
Начислим 2209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)
138 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.74

Описание товара Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)

Для кого и под какие задачи

Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук, ориентированный на увлеченных геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. Благодаря мощной конфигурации с RTX 5060 и Core i7 13-го поколения, устройство уверенно справляется с новейшими играми в высоких настройках графики и требовательными приложениями для 3D-моделирования или видеомонтажа. Это полноценная мобильная игровая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и разумной стоимостью.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i7 13620H с поддержкой технологии гибридных ядер, обеспечивающий высокую производительность как в играх, так и в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры с включенными эффектами трассировки лучей и использованием DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Такая связка компонентов обеспечивает плавную работу в любых сценариях - от офисных программ до тяжелых игровых проектов.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу и контрастность, а повышенная частота обновления гарантирует плавное изображение в динамичных сценах. Формат 16:10 дает дополнительную высоту экрана, что удобно при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя достаточен для установки нескольких крупных игр и хранения рабочих файлов, при этом сохраняется возможность добавления дополнительных накопителей при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом игровом дизайне с акцентом на эффективное охлаждение компонентов. Система охлаждения Gigabyte справляется с отводом тепла от мощного процессора и видеокарты, хотя под максимальной нагрузкой вентиляторы могут работать заметно. При этом конструкция позволяет поддерживать стабильную производительность без существенного троттлинга даже в длительных игровых сессиях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - не самый мобильный вариант для частых перемещений. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что типично для игровых моделей такого класса. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Рекомендуется тем, кто ищет мощный ноутбук для игр и работы с графикой, готов мириться с весом ради производительности и планирует использовать устройство преимущественно на одном месте с возможностью периодического перемещения.

Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD)




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Gigabyte GAMING A16
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
76 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Gigabyte GAMING A16 GA6H - современный игровой ноутбук, ориентированный на увлеченных геймеров и пользователей, работающих с ресурсоемкими задачами. Благодаря мощной конфигурации с RTX 5060 и Core i7 13-го поколения, устройство уверенно справляется с новейшими играми в высоких настройках графики и требовательными приложениями для 3D-моделирования или видеомонтажа. Это полноценная мобильная игровая станция для тех, кто ищет баланс между производительностью и разумной стоимостью.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - процессор Intel Core i7 13620H с поддержкой технологии гибридных ядер, обеспечивающий высокую производительность как в играх, так и в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры с включенными эффектами трассировки лучей и использованием DLSS, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях. Такая связка компонентов обеспечивает плавную работу в любых сценариях - от офисных программ до тяжелых игровых проектов.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с контентом. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу и контрастность, а повышенная частота обновления гарантирует плавное изображение в динамичных сценах. Формат 16:10 дает дополнительную высоту экрана, что удобно при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество программ и браузерных вкладок без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем накопителя достаточен для установки нескольких крупных игр и хранения рабочих файлов, при этом сохраняется возможность добавления дополнительных накопителей при необходимости.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом игровом дизайне с акцентом на эффективное охлаждение компонентов. Система охлаждения Gigabyte справляется с отводом тепла от мощного процессора и видеокарты, хотя под максимальной нагрузкой вентиляторы могут работать заметно. При этом конструкция позволяет поддерживать стабильную производительность без существенного троттлинга даже в длительных игровых сессиях.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов, включая USB Type-A и Type-C порты, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и цифровой блок, что удобно для работы в темноте и ввода числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - не самый мобильный вариант для частых перемещений. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что типично для игровых моделей такого класса. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Рекомендуется тем, кто ищет мощный ноутбук для игр и работы с графикой, готов мириться с весом ради производительности и планирует использовать устройство преимущественно на одном месте с возможностью периодического перемещения.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Gigabyte GAMING A16 GA6H Core i7 13620H 32Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 16" IPS FHD+ FreeDOS black (CVHI3KZ864SD) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 138030 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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