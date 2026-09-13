Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP)

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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Gigabyte AORUS MASTER 16
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
286 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713219
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AORUS Master 16 BYH — это сочетание мощности и инноваций для геймеров и профессионалов. Этот ноутбук оснащён высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, который справляется с любыми нагрузками, и графикой NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для невероятного визуального опыта. Его 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц и высоким разрешением обеспечивает плавность и четкость изображения, идеально подходя для игр и графических задач.
Дополняет его охлаждающая система WINDFORCE Infinity EX, поддерживающая стабильность в любых условиях. Благодаря передовому дизайну и функциональности, AORUS Master 16 BYH становится идеальным инструментом для достижения высот в играх и работе.
AORUS Master 16 BYH — это сочетание мощности и инноваций для геймеров и профессионалов. Этот ноутбук оснащён высокопроизводительным процессором Intel Core Ultra 9, который справляется с любыми нагрузками, и графикой NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для невероятного визуального опыта. Его 16-дюймовый дисплей с частотой обновления 240 Гц и высоким разрешением обеспечивает плавность и четкость изображения, идеально подходя для игр и графических задач.
Дополняет его охлаждающая система WINDFORCE Infinity EX, поддерживающая стабильность в любых условиях. Благодаря передовому дизайну и функциональности, AORUS Master 16 BYH становится идеальным инструментом для достижения высот в играх и работе.
Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte AORUS MASTER 16 AM6H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED QHD+ Win11Pro black (BYHC5KZE64SP)