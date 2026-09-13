Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (1TH93KZ894AD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (1TH93KZ894AD)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 спроектирован для креативных профессионалов, требующих мощный инструмент для работы с графикой, видеомонтажа и 3D-моделирования. Сочетание производительного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает ноутбук универсальным решением как для профессиональных задач, так и для требовательных игр. Модель отлично подойдет дизайнерам, видеомонтажерам и разработчикам, которым важна высокая производительность в мобильном формате.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7000 серии, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с графикой, так и для игр. Такая конфигурация уверенно справляется с рендерингом видео, работой в Adobe Creative Suite и запуском современных игр на средне-высоких настройках.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством изображения и энергопотреблением. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу, что критично для работы с графикой и комфортного просмотра контента. Разрешение выше стандартного Full HD обеспечивает повышенную четкость текста и деталей изображения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большим количеством приложений одновременно и обрабатывать объемные проекты. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, игр и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной системой охлаждения. Серия Aero традиционно отличается эффективной системой теплоотвода, что важно при длительных нагрузках во время рендеринга или игровых сессий. Конструкция оптимизирована для поддержания стабильной производительности без чрезмерного шума.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев. Наличие USB Type-C обеспечивает высокоскоростную передачу данных и возможность подключения современных аксессуаров. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. При выборе важно понимать, что это профессиональная модель с соответствующей ценой, но предлагающая серьезный запас производительности для творческих задач. Рекомендуется тем, кто ищет баланс между мощностью рабочей станции и мобильностью, готов самостоятельно настроить систему и нуждается в надежном инструменте для профессиональной работы.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 спроектирован для креативных профессионалов, требующих мощный инструмент для работы с графикой, видеомонтажа и 3D-моделирования. Сочетание производительного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает ноутбук универсальным решением как для профессиональных задач, так и для требовательных игр. Модель отлично подойдет дизайнерам, видеомонтажерам и разработчикам, которым важна высокая производительность в мобильном формате.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит современный процессор AMD Ryzen 7000 серии, обеспечивающий высокую производительность в многопоточных задачах. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с графикой, так и для игр. Такая конфигурация уверенно справляется с рендерингом видео, работой в Adobe Creative Suite и запуском современных игр на средне-высоких настройках.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ обеспечивает отличный баланс между качеством изображения и энергопотреблением. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу, что критично для работы с графикой и комфортного просмотра контента. Разрешение выше стандартного Full HD обеспечивает повышенную четкость текста и деталей изображения.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большим количеством приложений одновременно и обрабатывать объемные проекты. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, игр и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и сочетает премиальные материалы с продуманной системой охлаждения. Серия Aero традиционно отличается эффективной системой теплоотвода, что важно при длительных нагрузках во время рендеринга или игровых сессий. Конструкция оптимизирована для поддержания стабильной производительности без чрезмерного шума.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами для подключения периферии и внешних дисплеев. Наличие USB Type-C обеспечивает высокоскоростную передачу данных и возможность подключения современных аксессуаров. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету.
Важные нюансы перед покупкой
Стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. При выборе важно понимать, что это профессиональная модель с соответствующей ценой, но предлагающая серьезный запас производительности для творческих задач. Рекомендуется тем, кто ищет баланс между мощностью рабочей станции и мобильностью, готов самостоятельно настроить систему и нуждается в надежном инструменте для профессиональной работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (1TH93KZ894AD)