Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Gigabyte Aero X16 1TH Ryzen AI 7 350 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 16" IPS QHD+ без ОС grey (1TH93KZC94AD)
Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - современный креативный ноутбук, ориентированный на профессионалов в области дизайна, 3D-моделирования и видеомонтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает его отличным выбором для работы с графическими редакторами, рендеринга и многозадачности. Устройство также справится с современными играми на средних настройках графики.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen AI 7 7350, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с 3D-графикой, так и для игр. Эта конфигурация позволяет комфортно работать с Adobe Creative Suite, Autodesk Maya и другими ресурсоемкими приложениями.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ обеспечивает четкое и детальное изображение, что критично для работы с графикой и текстом. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, необходимые для профессиональной работы с цветом. Высокое разрешение и качественная матрица делают комфортным длительное использование ноутбука как для работы, так и для развлечений.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для работы с большими файлами и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация хорошо подходит для работы с большими датасетами и редактирования видео.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается премиальными материалами, обеспечивающими надежность конструкции. Система охлаждения Gigabyte оптимизирована для поддержания стабильной производительности при длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Продвинутая система термального контроля помогает эффективно отводить тепло от мощных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и USB Type-A, что обеспечивает широкие возможности подключения периферийных устройств. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощная конфигурация предполагает определенный уровень энергопотребления, поэтому время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для профессиональной работы с графикой и готов самостоятельно настроить операционную систему.
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Для кого и под какие задачи
Gigabyte Aero X16 - современный креативный ноутбук, ориентированный на профессионалов в области дизайна, 3D-моделирования и видеомонтажа. Сочетание мощного процессора AMD Ryzen 7000 серии и видеокарты NVIDIA RTX 5050 делает его отличным выбором для работы с графическими редакторами, рендеринга и многозадачности. Устройство также справится с современными играми на средних настройках графики.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор AMD Ryzen AI 7 7350, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии трассировки лучей и DLSS, что важно как для работы с 3D-графикой, так и для игр. Эта конфигурация позволяет комфортно работать с Adobe Creative Suite, Autodesk Maya и другими ресурсоемкими приложениями.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-экран с разрешением QHD+ обеспечивает четкое и детальное изображение, что критично для работы с графикой и текстом. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, необходимые для профессиональной работы с цветом. Высокое разрешение и качественная матрица делают комфортным длительное использование ноутбука как для работы, так и для развлечений.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для работы с большими файлами и множеством открытых приложений. Твердотельный накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация хорошо подходит для работы с большими датасетами и редактирования видео.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сером цвете и отличается премиальными материалами, обеспечивающими надежность конструкции. Система охлаждения Gigabyte оптимизирована для поддержания стабильной производительности при длительных нагрузках, хотя под максимальной нагрузкой может быть слышен шум вентиляторов. Продвинутая система термального контроля помогает эффективно отводить тепло от мощных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами, включая USB Type-C и USB Type-A, что обеспечивает широкие возможности подключения периферийных устройств. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет работать с беспроводными устройствами и обеспечивает стабильное подключение к интернету. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при работе в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Мощная конфигурация предполагает определенный уровень энергопотребления, поэтому время автономной работы может быть ограниченным при высоких нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для профессиональной работы с графикой и готов самостоятельно настроить операционную систему.
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