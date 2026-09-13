Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)
Для кого и под какие задачи
Honor MagicBook X16 Plus 2024 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Мощная конфигурация с Ryzen 7 и 32 ГБ памяти делает его отличным выбором для работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок, легкой обработки фото и несложного монтажа видео. Благодаря компактным размерам и достойной автономности, устройство хорошо подходит для мобильных профессионалов и студентов.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS новой серии Phoenix обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях при экономном энергопотреблении. Встроенная графика Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное запускать современные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в профессиональных приложениях. Такая конфигурация уверенно справляется с повседневными задачами и базовой работой в Adobe Creative Suite.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Высокая плотность пикселей и качественная матрица гарантируют хорошую детализацию при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, достаточную для базовой работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы с большим количеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный запуск программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете с металлическими элементами, что придает устройству премиальный вид. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Ryzen 7, обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Phoenix и оптимизированному экрану, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным аудиоразъемом. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, все же имеет ограничения в требовательных играх и профессиональных приложениях для 3D-рендеринга. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными приложениями и веб-серфингом, такая конфигурация может оказаться избыточной - можно рассмотреть более доступные варианты с Ryzen 5. Однако для пользователей, которым важен задел на будущее и высокая производительность в многозадачности, этот ноутбук станет отличным выбором.
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Для кого и под какие задачи
Honor MagicBook X16 Plus 2024 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Мощная конфигурация с Ryzen 7 и 32 ГБ памяти делает его отличным выбором для работы с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок, легкой обработки фото и несложного монтажа видео. Благодаря компактным размерам и достойной автономности, устройство хорошо подходит для мобильных профессионалов и студентов.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 8845HS новой серии Phoenix обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях при экономном энергопотреблении. Встроенная графика Radeon 780M - одно из самых мощных интегрированных решений, способное запускать современные игры на средних настройках и ускорять рендеринг в профессиональных приложениях. Такая конфигурация уверенно справляется с повседневными задачами и базовой работой в Adobe Creative Suite.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает четкое изображение и комфортную работу с текстом. Высокая плотность пикселей и качественная матрица гарантируют хорошую детализацию при работе с документами и веб-страницами. IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, достаточную для базовой работы с графикой.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы с большим количеством приложений одновременно. Терабайтный NVMe SSD обеспечивает быструю загрузку системы и моментальный запуск программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете с металлическими элементами, что придает устройству премиальный вид. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Ryzen 7, обеспечивая баланс между производительностью и уровнем шума. Благодаря энергоэффективной платформе Phoenix и оптимизированному экрану, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным аудиоразъемом. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home позволяет начать работу сразу после покупки. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика, хотя и мощная для своего класса, все же имеет ограничения в требовательных играх и профессиональных приложениях для 3D-рендеринга. Для тех, кто планирует работать преимущественно с офисными приложениями и веб-серфингом, такая конфигурация может оказаться избыточной - можно рассмотреть более доступные варианты с Ryzen 5. Однако для пользователей, которым важен задел на будущее и высокая производительность в многозадачности, этот ноутбук станет отличным выбором.
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook X16 Plus 2024 BRI-721 Ryzen 7 8845HS 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 16" IPS WQXGA Win11Home grey space (5301AJPH)