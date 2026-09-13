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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 11
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 12
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 13
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 14
Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 11
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 12
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 13
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 14
  • Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713201
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х7
Вес, кг.
1.9

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Honor MagicBook Art 14 создан для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров, которым важны высокое качество изображения и производительность в компактном корпусе. Сенсорный OLED-экран с разрешением 3.1K делает его отличным выбором для работы с графикой, обработки фото и создания контента. Мощная конфигурация на базе процессора Intel Core Ultra позволяет комфортно работать с креативными приложениями и параллельно держать открытыми множество браузерных вкладок.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность при экономичном энергопотреблении. Дискретная графика Intel Arc добавляет ускорение в графических приложениях и поддерживает технологии трассировки лучей, что важно для работы с 3D-графикой и рендерингом. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Blender и другими профессиональными программами, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

Сенсорный OLED-дисплей диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3120?2080 пикселей обеспечивает превосходную цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует кристальную четкость текста и мельчайших деталей изображений. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими редакторами и заметками. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу, что критически важно для работы с цветокоррекцией и дизайном.

Память, накопители и расширение

Внушительные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения проектов, фотографий и видео. Такой объем памяти и накопителя практически исключает необходимость апгрейда в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус зеленого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы, позволяя целый день работать без подзарядки при умеренном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, традиционными USB Type-A для периферии, а также HDMI для презентаций. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для сенсорного ввода и современных приложений. Подсветка клавиатуры и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Мощная конфигурация может приводить к нагреву корпуса при интенсивных нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы с графикой и контентом, готов инвестировать в качественный экран и производительность, но при этом нуждается в портативности для работы в различных локациях.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook Art
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
Intel Core Ultra 5 125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Премиальный ультрабук Honor MagicBook Art 14 создан для творческих профессионалов, дизайнеров и контент-мейкеров, которым важны высокое качество изображения и производительность в компактном корпусе. Сенсорный OLED-экран с разрешением 3.1K делает его отличным выбором для работы с графикой, обработки фото и создания контента. Мощная конфигурация на базе процессора Intel Core Ultra позволяет комфортно работать с креативными приложениями и параллельно держать открытыми множество браузерных вкладок.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с гибридной архитектурой обеспечивает высокую производительность при экономичном энергопотреблении. Дискретная графика Intel Arc добавляет ускорение в графических приложениях и поддерживает технологии трассировки лучей, что важно для работы с 3D-графикой и рендерингом. Такая конфигурация уверенно справляется с Adobe Creative Suite, Figma, Blender и другими профессиональными программами, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

Сенсорный OLED-дисплей диагональю 14.6 дюймов с разрешением 3120?2080 пикселей обеспечивает превосходную цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует кристальную четкость текста и мельчайших деталей изображений. Сенсорный ввод расширяет возможности взаимодействия при работе с графическими редакторами и заметками. OLED-матрица обеспечивает отличную цветопередачу, что критически важно для работы с цветокоррекцией и дизайном.

Память, накопители и расширение

Внушительные 32 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество тяжелых приложений без потери производительности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения проектов, фотографий и видео. Такой объем памяти и накопителя практически исключает необходимость апгрейда в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный металлический корпус зеленого цвета выглядит стильно и обеспечивает надежную защиту компонентов. Продвинутая система охлаждения эффективно отводит тепло от производительных компонентов даже при длительных нагрузках. Энергоэффективная платформа Intel Core Ultra в сочетании с OLED-экраном обеспечивает достойное время автономной работы, позволяя целый день работать без подзарядки при умеренном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, традиционными USB Type-A для периферии, а также HDMI для презентаций. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Home оптимизирована для сенсорного ввода и современных приложений. Подсветка клавиатуры и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Высокое разрешение экрана может влиять на время автономной работы при максимальной яркости. Мощная конфигурация может приводить к нагреву корпуса при интенсивных нагрузках. Рекомендуется тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы с графикой и контентом, готов инвестировать в качественный экран и производительность, но при этом нуждается в портативности для работы в различных локациях.

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Ноутбук Honor MagicBook Art 14 MRA-521 Core Ultra 5 125H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home green (5301AKXN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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