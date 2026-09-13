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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH)

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Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 1
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 2
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 3
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 4
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 5
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 6
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 7
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 8
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 9
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 10
Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 1
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 2
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 3
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 4
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 5
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 6
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 7
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 8
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 9
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 10
  • Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6&quot; OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713193
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH)

**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 — стиль и высокая производительность в каждой детали!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? HONOR MagicBook Pro 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма — обеспечивает комфорт при работе с контентом. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника, который будет радовать вас своей производительностью и качеством каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH)




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
3120x2080
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
92 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 — стиль и высокая производительность в каждой детали!** Ищете надёжный и мощный ноутбук? HONOR MagicBook Pro 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений. **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 14?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 5 225H и 32 ГБ оперативной памяти позволяют справляться с многозадачностью и требовательными задачами без задержек. * **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, а также достаточно места для хранения всех ваших файлов. * **Потрясающее качество изображения:** OLED-экран с разрешением 3120 x 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами, а также чёткостью изображения. Диагональ экрана — 14,6 дюйма — обеспечивает комфорт при работе с контентом. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 позволит вам сразу приступить к работе или развлечениям. * **Стильный дизайн:** серый цвет корпуса сделает ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. С HONOR MagicBook Pro 14 вы получите надёжного помощника, который будет радовать вас своей производительностью и качеством каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Honor MagicBook Pro 14 FMB-P Core Ultra 5 225H 32Gb SSD1Tb Intel Arc 130T 14.6" OLED Touch 3.1K (3120x2080) Win11Home grey (5301ANXH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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