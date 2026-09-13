Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 640 G10 Core i5 1335U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Home 64 silver (736H9AV)
Корпус Корпус: Классический Материал корпуса: Металл Цвет корпуса: Серебристый Операционная система Операционная система: DOS Процессор Тип процессора: Intel® Core™ i5 | Ultra 5 Модель процессора: 1335U Частота процессора, МГц: 1300 Максимальная частота, МГц?: 4600 Количество ядер процессора: 10 Количество потоков: 12 Кэш процессора: 12 Mb Оперативная память Тип памяти: DDR4 non-ECC Объем оперативной памяти: 16 Гб Описание оперативной памяти: 3200 МГц Количество слотов под память: 2 Диск Формат дисков: M.2 Интерфейс дисков: PCIe NVMe Объем жесткого диска: SSD 512Gb Экран Диагональ: 14 Разрешение экрана: 1920х1080 (16:9) Тип матрицы: UWVA Покрытие экрана: антибликовое Яркость, кд/кв.м: 250 Видеокарта Тип видеоподсистемы: Интегрированная Интегрированная видеокарта: Intel® Iris® Xe Мультимедиа Динамики: Есть Микрофон: Есть Встроенная камера: Есть Порты и разъёмы Разъёмов HDMI: 1 Портов Thunderbolt: 1 Количество портов USB 3.2 Gen1: 2 Количество портов USB Type-C™: 1 RJ-45 Network Connector: 1 Коммуникации Беспроводная связь: Wi-Fi / Bluetooth Батарея Тип батареи: Литиево-ионная, 3 ячейки Габариты Размеры (Ш x Г x В), см: 32.19 x 21.39 x 1.99 Вес, кг: 1.41 Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см: 30.5 x 48.3 x 6.9 Вес в упаковке, кг: 2.14
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