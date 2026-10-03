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Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)

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Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 1
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 2
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 3
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 4
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 5
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 6
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 7
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 8
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 9
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 1
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 2
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 3
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 4
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 5
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 6
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 7
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 8
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 9
  • Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
114 400 руб. 
Начислим 1831 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)
114 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х7
Вес, кг.
2.22

Описание товара Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)

Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)

Отзывы о товаре Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
HP Elitebook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1355U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
51 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP EliteBook 1040 G10 Core i7 1355U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA FreeDOS silver (5Z556ES) - по цене 114400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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