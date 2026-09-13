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Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA)

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Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 1
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 2
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 3
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 4
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 5
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 6
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 7
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 8
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 9
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 10
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 11
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 12
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 13
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 14
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 15
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 16
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 17
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 18
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 19
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 20
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 21
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 22
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 23
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 1
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 2
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 3
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 4
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 5
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 6
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 7
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 8
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 9
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 10
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 11
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 12
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 13
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 14
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 15
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 16
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 17
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 18
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 19
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 20
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 21
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 22
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 23
  • Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713172
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA)

Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA)

Отзывы о товаре Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7730U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
41 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP 15-fc0024ny Ryzen 7 7730U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (B8AX0EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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